晨暉益生菌進軍動物市場 助力健康養殖

晨暉（1271）推出動物及養殖使用的兩株益生菌株AFFS01及AFFS02，大力跨進新市場，經試驗證實對魚、蝦等水產的健康及養殖有所助益，未來更可望成為新一代水產養殖專用的益生菌產品。

晨暉表示，台灣素有「水產養殖王國｣美譽，水產養殖的種類、能量、品質國際馳名，近年消費者、養殖業者、相關主管單位對養殖業的要求日漸升高，因此針對養殖業的轉型與提升健康推出兩株新菌株AFFS01及AFFS02。

而從目前田間研究中發現，AFFS01及AFFS02菌株不僅能調節魚、蝦等水產的腸道菌相及微生物多樣性，更能提升免疫功能，降低致病率或提高存活率，且對於飼料轉化率及生長性能等的提升，也均有顯著的成果。

晨暉進一步表示，待全台數個田間實驗結束後，若實驗效益顯著，將推進水產養殖益生菌商品化，初步會先以販售水產養殖益生菌粉，讓養殖業者可將菌粉添加於飼料或調配於水中，以促進水產健康，未來公司也會開發不同劑型產品，進一步擴大水產養殖產品線。

此外，針對全球寵物食品的市場規模逐年增加，目前AFFS02菌株已有寵物益生菌產品量產，晨暉同步和國內知名保健品品牌合作開發旗下寵物益生菌產品，其產品對於寵物的消化道健康、免疫提升、皮膚毛髮健康同樣也能提供有效的照護，目前第一批產品已於客戶官網銷售，並將密切觀察銷售情況來備貨。

晨暉看好未來動物健康市場，並將持續投入研發能量，佈局全球保健食品及寵物食品市場，以利為公司營運增添動能。