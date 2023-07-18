桃園農地夯 引三大族群進場 這區交易增2倍
根據桃園市不動產交易e指通資料，2022年桃園市農地交易件數達1,532筆，較2018年912筆，五年來增加了68%，各區中又以蘆竹區交易件數增幅最大，自2018年的88筆增加至2022年的279筆，增加最多達2.1倍。
其他包括觀音區、桃園區、大園區、楊梅區的交易件數五年來都超過一倍。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析， 桃園農地買家主要為三大族群：
一是近年創新綠色經濟吸引小農創業，根據桃園市政府主計處資料顯示，2022年桃園市有機栽培種植面積為469公頃，較2013年多出264公頃，有機栽培農戶也增加了143戶，種植面積及有機栽培農戶數十年來皆增加逾一倍，帶動桃園市農地交易動能。
二為「退休樂活族」在有錢、有房前提下，購置農地既可進行資產配置，閒暇時也可農耕作樂。
第三是，在桃園航空城農地變黃金前例下，部分族群看好如捷運綠線沿線農地未來增值潛力所致。如去年底上市鋼鐵大廠世紀鋼就公告購入大園區1.5萬坪農地，就是看好該區未來發展前景，並為產業園區發展布局。
進一步觀察實價登錄資料，交易最熱的蘆竹區，農地每坪價格行情落在13萬元上下，較五年前的十萬元單價增加約三成左右，不過交易件數漲幅第二名的觀音區，五年來農地價格變化就不大，約落在每坪3、4萬元間。
台灣房屋南崁光明直營店業務副總池慶垚指出，蘆竹區成交量集中在捷運綠線沿線，是農地交易一級戰區，除少部分大量收購農地的建商等特殊族群外，買家幾乎都為桃園在地人，一次購入上萬坪農地後，種植如玫瑰等有價值的花卉，再轉售給大型企業或是花卉博覽會等單位，例如捷運綠線G13站旁就有大面積花田，也是農地交易一特殊現象。
池慶垚表示，近年也不乏退休人士，購置農地為求回歸田野享受農趣，現階段可以耕田、種花享受退休時光，放長遠來看又可傳承給小孩，不排除未來捷運周邊可複製航空城農地變黃金的經驗，加上農地交易稅負優惠較多，愈來愈受歡迎。
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