快訊

傳不倫戀男主角元配「被施壓」才取消記者會 Kolas本人發聲回嗆

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

桃園農地夯 引三大族群進場 這區交易增2倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 圖／台灣房屋提供
示意圖 圖／台灣房屋提供

根據桃園市不動產交易e指通資料，2022年桃園市農地交易件數達1,532筆，較2018年912筆，五年來增加了68%，各區中又以蘆竹區交易件數增幅最大，自2018年的88筆增加至2022年的279筆，增加最多達2.1倍。

其他包括觀音區、桃園區、大園區、楊梅區的交易件數五年來都超過一倍。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析， 桃園農地買家主要為三大族群：

一是近年創新綠色經濟吸引小農創業，根據桃園市政府主計處資料顯示，2022年桃園市有機栽培種植面積為469公頃，較2013年多出264公頃，有機栽培農戶也增加了143戶，種植面積及有機栽培農戶數十年來皆增加逾一倍，帶動桃園市農地交易動能。

二為「退休樂活族」在有錢、有房前提下，購置農地既可進行資產配置，閒暇時也可農耕作樂。

第三是，在桃園航空城農地變黃金前例下，部分族群看好如捷運綠線沿線農地未來增值潛力所致。如去年底上市鋼鐵大廠世紀鋼就公告購入大園區1.5萬坪農地，就是看好該區未來發展前景，並為產業園區發展布局。

進一步觀察實價登錄資料，交易最熱的蘆竹區，農地每坪價格行情落在13萬元上下，較五年前的十萬元單價增加約三成左右，不過交易件數漲幅第二名的觀音區，五年來農地價格變化就不大，約落在每坪3、4萬元間。

台灣房屋南崁光明直營店業務副總池慶垚指出，蘆竹區成交量集中在捷運綠線沿線，是農地交易一級戰區，除少部分大量收購農地的建商等特殊族群外，買家幾乎都為桃園在地人，一次購入上萬坪農地後，種植如玫瑰等有價值的花卉，再轉售給大型企業或是花卉博覽會等單位，例如捷運綠線G13站旁就有大面積花田，也是農地交易一特殊現象。

池慶垚表示，近年也不乏退休人士，購置農地為求回歸田野享受農趣，現階段可以耕田、種花享受退休時光，放長遠來看又可傳承給小孩，不排除未來捷運周邊可複製航空城農地變黃金的經驗，加上農地交易稅負優惠較多，愈來愈受歡迎。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

農地 捷運

延伸閱讀

桃園農地交易5年大增近七成 專家曝這3大族群在買

新北、桃園圖書館至少12萬冊書未還 「這本書」逾期最久已滿30年

桃園男持槍挾女友與警對峙12小時 法院裁定羈押

「北北基好玩卡」將納入桃園 22個景點增加至30個

相關新聞

不再借愈久愈好？最新房貸期數較上一季少6期 專家曝一因素

高房價加上利率位處相對低檔，近年國人房貸期數一路增加，不過最新統計今年第1季平均房貸期數為291期，較上一季的297期，...

桃園農地夯 引三大族群進場 這區交易增2倍

根據桃園市不動產交易e指通資料，2022年桃園市農地交易件數達1,532筆，較2018年912筆，五年來增加了68%，各...

1表看千萬預售屋時代來臨 哭哭！坪數幾乎都縮水

房市經歷央行5度升息、5波選擇性信用管制、平均地權條例打炒房之後，永慶房產集團統計實價資訊指出，七大都會區今年預售屋中位...

七都預售屋全面突破千萬門檻 這縣市5年價增1.39倍

永慶房產集團彙整實價登錄資訊，觀察七都近5年前5月預售屋總價中位數變化，今年前5月七都預售屋中位數總價均已突破千萬元大關...

唯一冠名作品落腳台中 隈研吾：打造亞洲新地標

國際級日本知名建築師隈研吾唯一冠名作品、為台中設計商辦「聯聚中維大廈Kuma Tower」，挑戰台中最高樓。隈研吾說，K...

警消資安防災專才 企業大舉挖角

警、消單位專業人才近年頻被企業挖角，資訊專才被挖到企業負責資安部門，消防幹部則負責消防安全工作。新北消防局今年農曆年迄今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦