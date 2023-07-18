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唯一冠名作品落腳台中 隈研吾：打造亞洲新地標

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
日本知名建築師隈研吾（右）分享「聯聚中維大廈Kuma Tower」建築理念，左為聯聚創辦人江韋侖。圖／業者提供
日本知名建築師隈研吾（右）分享「聯聚中維大廈Kuma Tower」建築理念，左為聯聚創辦人江韋侖。圖／業者提供

國際級日本知名建築師隈研吾唯一冠名作品、為台中設計商辦「聯聚中維大廈Kuma Tower」，挑戰台中最高樓。隈研吾說，Kuma Tower設計出發點是以台中給人綠意盎然印象設計，盼Kuma Tower未來能扮演與東京奧運主場館相似的角色，連接台中與世界，成為讓更多人愛上台中的亞洲新地標大樓。

隈研吾以低調融入在地特色的「負建築」理念，受國際重視，擅長在地取材、融入當地環境與文化，打造出具禪意的建築聞名。作品包括2020日本東京奧運主場館「新國立競技館」、星巴克東京中目黑旗艦店等。

Kuma Tower樓高42層、208公尺，挑戰台中最高建築，此案英文名為Kuma Tower，以隈研吾（Kengo Kuma）的英文姓氏命名，也是其唯一留名之作。

聯聚創辦人江韋侖說，隈研吾主張建築應該要能為土地發聲、尊敬大自然，這與聯聚理念不謀而合。聯聚希望以好為起點，與隈研吾攜手為台中打造一座國際級地標建築。

隈研吾說，Kuma Tower是他在台灣最高的作品，非常期待。以台中給人綠意盎然印象設計，綠意從1500坪城市公園延升到建築，再由低樓層向上延升直達天際，生機勃勃；沿用東京新國立競技館屋簷設計，這是從奈良五重塔法隆寺傳統日本重疊屋簷獲得靈感，透過深淺不同的屋簷，光影下展現不同風情。

隈研吾指出，Kuma Tower採曲線設計，深淺屋簷綠化，屋簷採木質紋理設計，讓硬邦邦建築物變得柔軟，如同到寺廟參拜，遠看是一種景象，抬頭仰望又是另一種風情。強調是開放感，看出去是通透的；扭轉的外觀設計，不同角度有不同的驚喜。

隈研吾說明，希望Kuma Tower未來可以讓人對台中耳目一新，他有很多朋友喜歡台中，盼透過Kuma Tower讓更多人愛上台中。因為是冠名作品，即使蓋得如此高，他也要完整呈現對自然追求。

聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
聯聚建設攜手日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma），打造「聯聚中維大廈Kuma Tower」。圖／聯聚提供
日本知名建築師隈研吾（右）分享「聯聚中維大廈Kuma Tower」建築理念，左為聯聚創辦人江韋侖。圖／業者提供
日本知名建築師隈研吾（右）分享「聯聚中維大廈Kuma Tower」建築理念，左為聯聚創辦人江韋侖。圖／業者提供

東京奧運 日本

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