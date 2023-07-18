唯一冠名作品落腳台中 隈研吾：打造亞洲新地標
國際級日本知名建築師隈研吾唯一冠名作品、為台中設計商辦「聯聚中維大廈Kuma Tower」，挑戰台中最高樓。隈研吾說，Kuma Tower設計出發點是以台中給人綠意盎然印象設計，盼Kuma Tower未來能扮演與東京奧運主場館相似的角色，連接台中與世界，成為讓更多人愛上台中的亞洲新地標大樓。
隈研吾以低調融入在地特色的「負建築」理念，受國際重視，擅長在地取材、融入當地環境與文化，打造出具禪意的建築聞名。作品包括2020日本東京奧運主場館「新國立競技館」、星巴克東京中目黑旗艦店等。
Kuma Tower樓高42層、208公尺，挑戰台中最高建築，此案英文名為Kuma Tower，以隈研吾（Kengo Kuma）的英文姓氏命名，也是其唯一留名之作。
聯聚創辦人江韋侖說，隈研吾主張建築應該要能為土地發聲、尊敬大自然，這與聯聚理念不謀而合。聯聚希望以好為起點，與隈研吾攜手為台中打造一座國際級地標建築。
隈研吾說，Kuma Tower是他在台灣最高的作品，非常期待。以台中給人綠意盎然印象設計，綠意從1500坪城市公園延升到建築，再由低樓層向上延升直達天際，生機勃勃；沿用東京新國立競技館屋簷設計，這是從奈良五重塔法隆寺傳統日本重疊屋簷獲得靈感，透過深淺不同的屋簷，光影下展現不同風情。
隈研吾指出，Kuma Tower採曲線設計，深淺屋簷綠化，屋簷採木質紋理設計，讓硬邦邦建築物變得柔軟，如同到寺廟參拜，遠看是一種景象，抬頭仰望又是另一種風情。強調是開放感，看出去是通透的；扭轉的外觀設計，不同角度有不同的驚喜。
隈研吾說明，希望Kuma Tower未來可以讓人對台中耳目一新，他有很多朋友喜歡台中，盼透過Kuma Tower讓更多人愛上台中。因為是冠名作品，即使蓋得如此高，他也要完整呈現對自然追求。
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