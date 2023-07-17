搭乘越捷航空享免費旅遊保險優惠 飛越南機票單程最低只要1,850

旅客可以安心選擇搭乘越捷航空，不論是越捷航空的國內外航班，即可享有全套的Sky Care旅遊險。不論機票艙等為何，越捷航空為所有乘客提供免費的Sky Care旅行保險，希望帶給乘客一個愉快及安全的飛行體驗。

有了全方位的Sky Care旅遊保險，旅客們享有各項福利，包含了因意外事故或疾病（包含新冠肺炎在內)而產生的相關醫療費用，或是班機問題（包含航班延誤、行李延誤或損壞、旅遊證件遺失)，以及全球旅遊和全天候醫療支援服務。

凡是購買並搭乘任何越捷國際航班的旅客，下訂成功後即有資格獲得 Sky Care 保險，該保險不限艙等，從經濟艙、Deluxe中階艙，到SkyBoss艙、SkyBoss商務艙皆可適用。旅客可以在航班結束24 小時後於https://vietjetair.hdinsurance.com.vn/search-insurance-policy.hdi網站查詢保險審核結果，或是撥打客服電話：(+84) 1900 068 898確認。

越捷航空邀請您在www.vietjetair.com或越捷航空的官方APP，預訂從台灣出發至您想去的越南城市，包含河內、胡志明市、富國島、芽莊等地，或搭乘國際航班從越南出發至台灣、澳洲、印度、日本、南韓、印尼、新加坡、香港、泰國、馬來西亞等地。

旅客們也有機會搶到前往越南行的優惠機票，單程最低新台幣1,850元起（含稅費及額外費用）。優惠機票於每周三至五於官網及官方APP開搶，活動至2023年12月31日，民眾千萬不要錯過，趁此機會機票訂起來，享受越捷航空Sky Care方案提供的超安心旅程。