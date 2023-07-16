經濟選書／解決問題七步驟

本書從闡述所有領域都需要有創意的解決問題能力拉開序幕，曾經，解決問題被視為是科學、工程、管理顧問等少數專業領域所做的事，但邁入21世紀後種種變化加快，解決問題不再是少數領域需具備的技巧，不論是任職企業、非營利組織或政府部門的個人及團隊，都被期望要擁有解決問題的技巧。

我們深信，優秀的解決問題者並不是天生的而是後天養成的。在本書中，我們帶著你仔細檢視了優秀的解決問題必須具備哪些工夫，目的是想幫助你成為有自信、有創意的問題解決者，感覺自己有能力運用這些方法來解決大大小小的問題。

本書介紹的七步驟流程提供了一條幫助你應付面臨的事業、個人或社會問題及找出解方的途徑。本書中討論的30個案例涵蓋在工作與生活中可能遭遇的問題範圍，我們希望，讀完本書後，你不會再覺得優秀地解決問題很高深莫測了。

麥肯錫最強問題解決法七步驟不需要具備高等數學或邏輯文憑，優秀的解決問題流程是由以下步驟構成的：提出好的疑問，變成鋒利的假說；用邏輯方法來框架與分解問題；嚴謹地排序以節省時間；建立工作計畫與時間表，用堅實的團隊流程來促進創意及反制偏誤；從捷思法起步、再移向適切的複雜精細分析；分析獲得的發現，並綜合起來；把它們轉化成能夠說服人，並激發行動的動人故事。

我們相信，假以練習與經驗，你將變得善於用聰明新方法來分解問題，學會區別症狀與根本原因，保持在有效率的解決問題的關鍵路徑上。我們有此信心，是因為在職涯中，我們目睹其他人在短期內從剛步出校門的新人變成令人佩服的解決問題者。

在最終章，我們想提供最後的鼓勵與忠告，它們是七步驟流程的口訣，是我們與團隊討論此方法時的強烈感受。請牢記以下十點：

（1）花時間仔細了解你的問題；（2）有一個問題敘述，就可以著手了；（3）對邏輯樹嘗試幾種分解方式；（4）盡可能使用團隊模式；（5）正確的投資在規畫一個好的工作計畫；（6）用摘要統計、捷思法及經驗法則來展開分析，對資料與解方空間取得初步了解；（7）必要時，別畏懼使用大槍砲；（8）對綜合與說故事階段投入的工夫不應少於做分析階段；（9）像彈奏手風琴般壓縮或擴展地對待七步驟流程；（10）別被面臨的任何問題給嚇住。

不論在個人、職場或公民的生活中，都沒有看到問題變得更容易，在創意解決問題以找到聰明解方和化解歧見方面，絕大多數機構並未做出足夠的投資。但現在我們有這機會了，希望你貢獻心力為面臨的挑戰尋求解方。

（摘自《麥肯錫最強問題解決法》，商業周刊出版）