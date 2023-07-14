和泰yoxi重金進軍新竹 同步推出基隆、桃園多元派遣服務

MaaS(Mobility as a Service)移動服務商戰全面開打，和泰（2207）集團旗下的yoxi積極搶攻市場商機，進軍新竹，同步推出基隆、桃園多元派遣服務，成立不到三年即完成六都布局，超過7,000名合作駕駛的yoxi，堪稱台灣成長速度最快的計程車叫車平台。

和泰汽車集團表示，為持續擴大對會員與司機的服務，本月14日起yoxi將進軍新竹小黃市場，並同步推出基隆、桃園多元計程車派遣服務，並且主打對司機最友善的yoxi平台，提供給隊員優於競業平台的入隊福利，不僅享有TOYOTA、LEXUS原廠保養保修優惠，還有豐富的入隊獎勵金。

這次為搶進新竹地區，提供新戶地區小黃司機於7月31日前入隊yoxi，跑滿1趟即享1,000元，總獎金價值13,000元，首4周派遣費全額回饋給隊員。此外，基隆、桃園地區全面開啟多元計程車的派遣服務，將進一步帶動北北基桃的多元運量，高達29,000元價值的入隊獎勵也吸引眾多司機報名入隊。

主打平均車齡低、服務更優質的yoxi，提供優惠也是眾多業者中最有誠意的；7月14日起在yoxi App內輸入「新竹有喜」即可領取總價最高千元，單張最高百元的新竹地區專屬搭車金，在7月31日前還可參加好禮二選一的活動，搭乘yoxi就有機會抽中「東京雙人來回機票」或「涵碧樓湖景四人房一泊二食」，不僅如此，yoxi還有眾多秘技可以為荷包精打細算，回饋懶人包。

首先新戶註冊禮，新戶註冊可以獲得900元的搭車金；其次，優惠天天領，yoxi App內的優惠券專區，天天都可一鍵領取乘車優惠，最高可折抵200元；第三「搭車神卡」最高回饋12%：使用中國信託和泰聯名卡支付yoxi車資，在每次折扣後，可再享有實際支付車資最高12%和泰Points的回饋。以車資220元計算，如果使用20元優惠券，再搭配和泰聯名卡支付，最高可回饋24點，折算後等於該趟行程最低只要176元，最高省下44元。

第四大特色，和泰Points回饋，和泰聯名卡支付yoxi車資，每趟皆能獲得點數，1點等於1元。每趟車資皆能使用和泰Points，最高折抵50點。

第五，OPEN POINT回饋，在yoxi App內綁定7-ELEVEN經營的OPEN POINT帳號，週一使用yoxi App叫車，當日成功搭乘且付款，享單趟實際支付車資3%的OPEN POINT回饋，1點OPEN POINT等同1元現金、還可跨通路消費折抵使用。週三使用yoxi App叫車搭乘，且當日以中國信託信用卡綁定和泰Pay成功付款，享單趟實際支付車資3%的OPEN POINT回饋。