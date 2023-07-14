沒比較不知道 台北竟是租屋天堂？ 專家憂一事

馨傳不動產統計全球各國租金昂貴城市「租金痛苦指數」，結果出人意表，租金負擔最重的是印度孟買，痛苦指數高達190.24，反觀台北市租金痛苦指數12.87，租屋族痛苦值不及孟買十分之一，在20個城市中排名倒數第二，租金負擔相對輕。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從租金與人均GDP的角度來看，台北市租金痛苦指數偏低，但因萬物俱漲、薪水不漲讓許多租屋族大嘆難以承受。不過，沒有比較沒有傷害，多數國家一線經濟大城的租金負擔更加沉重。

以台北市今年Q1平均每坪租金約1,319元來算，若承租28坪(含公設)兩房大樓，大約需要3.7萬元，但若在紐約平均需要20.8萬元(不含公設)、倫敦需14.5萬元(不含公設)、香港需13萬元(含公設)、北京需5萬元(含公設)。

根據馨傳不動產統計，全球租金痛苦指數最高的城市為印度孟買，由於外派商務人士眾多，且外籍人士平均年薪超過21萬美元，目前平均每坪租金新台幣1,420元，而印度2022年人均GDP僅2,389美元，租金痛苦指數高達190。

租金痛苦指數第二高的北京，平均每坪租金1,791元，為中國大陸租金水準最高的城市，但人均GDP約12,720美元，租金痛苦指數達約45，東城、西城、海淀等區租金尤為昂貴。

上海平均每坪租金為1,485元，租金痛苦指數約37，居統計城市中的第四名。由於北京、上海的外來工作人口眾多，高昂租金使得外來人口難以承受，往往會承租較偏遠、屋況較差的房屋來減輕負擔。

何世昌分析，近一年來全球各國房價普遍跌多漲少，但租金卻漲多跌少，尤其是採取「鷹式升息」的國家，因房東將升息增加的成本支出轉嫁至租金，導致這些國家租金大幅上漲，如英國、美國、澳大利亞、加拿大、瑞典等國。

英國倫敦今年Q1平均每坪租金漲至約5,355元，痛苦指數達到37.39；由於英國央行大幅升息，促使房東大幅漲租，而漲租又推升消費者物價指數（CPI），為了抑制通膨央行再升息，形成一個循環困局。

類似情況也發生在美國，美國雖然CPI大降至3％，但「房租物價指數」仍逾7％以上，而紐約、舊金山、波士頓、洛杉磯等城市房租持續上揚，其中紐約市痛苦指數達31.15，在20個城市中排名第五。

台北市今年Q1平均每坪租金約1,319元，而去年全國人均GDP約32,811元，租金痛苦指數為12.87，在20個城市排名倒數第二，僅高於日內瓦，代表租金負擔相對輕。