受惠大陸經濟復甦 中華信評：台塑四寶下半年有望回溫

中華信評今（12）日發布研究報告，指出台塑（1301）四寶今年下半年及 2024 全年供需有望回溫，此外，顯著增加的營運資金流入量，應該能在未來 18 個月協助台塑集團維持總借款水準。

中華信評表示，儘管亞太區的供需情況與投入成本持續波動，但在庫存回補、亞太區出口量回升以及中國大陸消費復甦應可為較高的化學品價格提供支撐等利多因素下，台塑四寶所面臨的供需狀況預期將自 2023 年下半年起以及 2024 年全年獲得改善，並提升2023 年下半 年至 2024 年全年的 EBITDA 產生能力。

中華信評指出，台塑企業四寶上半年的績效表現疲弱，目前預期，該四家公司 2023 年的 EBITDA 將介於新台幣850 億元至 950 億元，水準低於先前的基本情境假設。不過，台塑四寶 2024 年的 EBITDA 可望提升至新台幣1,200 億元至 1,300 億元，但仍低於其過去景氣循環中期的水準。 2023 年的 EBITDA 產生能力明顯降低，亦可能導致該四大公司年底時的借款對 EBITDA 比從 2022 年時的2.3 倍升高至3 倍以上，但 2024 年年底時應會降至接近2 倍的水準，並於2025 年進一 步改善。

雖然2023年表現低於假設情境，但中華信評預測，在較低的現金股利配發金額以及顯著營運資金流入的支持下，台塑四寶 2023 年的整體借款將維持在相對穩定的 水準，並可在 2024 年時略為降低。在市場狀況依然疲弱的情況下，原料與產品價格下跌以及更加嚴格的庫存控管，應有助於 2023 年產生大量的營運資金流入。

由於環保法規趨嚴，加上大部分大宗化學品的供需動能疲弱，將導致四大公司難以開展其他大規模的石化專案，因此在借款方面中華信評預測，與 2022 年的新台幣 3,030 億元相較， 2023 年的總借款將大致持平，約為新台幣3,000 億元；2024 年的總借款則將略為降低。