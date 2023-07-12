台灣之光 Robocup 機器人世界杯 台灣小將搜救機器人模擬賽勇奪冠軍

7月5日至10日於法國波爾多由RoboCup與波爾多大學所主辦的RoboCup 機器人世界杯2023波爾多世界賽中，台灣的Comet隊奪得Junior Rescue Simulation Superteam 第一名。Comet隊由來自師大附中，成功高中，秀峰高中的董冠廷，蘇柏愷，鄒宇旻，孫宇杉同學及教練莊文吉所組成。

Robocup 機器人世界杯，是以在2050年讓機器人在足球賽中能踢贏人類為目標。也是目前全球機器人三大賽事中，最具學學術性的比賽。此次比賽約有2,000隻機器人，2,500位大學及高中學生，及4萬名觀眾參加。

而Rescue Simulation救援機器人模擬賽是模擬機器人在災難現場中，進行搜救任務。比賽中選手需要繪製機器人3D機體模型，配上感測器，撰寫機器人控制程式在模擬平台上進行比賽。這個Webots模擬平台也是許多無人機，電動車及世界知名大學實驗室所共同採用。

Comet隊歷經2022 RoboCup台灣公開賽第一名，代表台灣參加世界賽。選手除了平時犧牲假日時間，共同練習與測試。程式已超過兩千多行，版本歷經數十次更新與修正。而世界比賽賽事五天，歷經12回合賽事，除了在比賽會場討論修正與測試之外，回到飯店仍奮戰到凌晨三四點，一大早又要出發去比賽。堅持與努力的過程，尤其令人感動。

Comet隊員在賽事進行中，也與來自世界各地的精英分享與討論，例如來自義大利的superteam隊友，以及日本，美國及巴西的其他隊員們，除了知識之外，也獲得許多的友誼。更有趣的是，各國隊員非常喜歡來自台灣的「科學麵」，是現場最受歡迎的點心。