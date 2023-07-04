寶齡富錦腎臟新藥取得韓國健保價 未來爭取台灣健保藥品給付

寶齡富錦（1760）今（4）日表示，該公司的腎臟新藥「拿百磷 (Nephoxil)」，繼韓國授權經銷夥伴KKKR(韓國協和醱酵麒麟) 去年5月拿到新藥進口上市許可後，今年7月初已正式接獲韓國核准健保藥價，將搶攻一年逾10萬名洗腎患者市場商機。

寶齡富錦表示，「拿百磷」是在去年透過授權經銷售夥伴KKKR取得韓國新藥進口上市許可，韓國近年末期腎病人口數呈雙位數快速激增，根據新聞及研究機構資料 (Kidney Research And Clinical Practice) 顯示，2019 年韓國洗腎人口正式超越10萬人大關，比洗腎王國台灣的人數更多。

寶齡富錦說明，KKKR原本是寶齡「拿百磷」競爭廠商賽諾菲藥廠的韓國經銷商，且成功促成賽諾菲的同類藥品拿下韓國市佔率第一名成績。由於賽諾菲後來將經銷權收回，為此寶齡富錦也順勢和KKKR結為經銷合作夥伴。

寶齡富錦表示，KKKR主要在韓國銷售降血脂相關用藥產品，對韓國腎臟領域熟悉。寶齡看好，腎臟新藥拿百磷將藉由 KKKR 的銷售經驗與通路，進一步帶動當地市占率提升。

寶齡富錦表示，由於韓國與台灣都是屬於健保國家，因此新藥取得健保藥價給付，對公司有著顯著意義，預估經銷夥伴取得正式健保給付後，今年下半年可望迎來上市前拉貨潮，對於公司營收、獲利有正向挹注。

除了韓國市場外，寶齡富錦也加快「拿百磷」在東南亞區域的授權與經銷合作，其中，下半年有望透過泰國合作夥伴 DKSH取得當地新藥查驗登記 (NDA)。

至於台灣市場方面，「拿百磷」的第二適應症三期臨床解盲成功後，目前正在準備相關資料，預計今年第3季送件申請衛福部食藥署NDA，目標明年拿到藥證。寶齡富錦強調，「拿百磷」過去在台灣是在自費市場銷售，未來第二適應症一旦取得台灣藥證， 接下來將爭取台灣健保藥品給付。