量販營業額 連18年成長

國內量販業以低價、萬種商品、一站式購物滿足的消費購物模式蔚為風潮，根據經濟部統計處統計，量販店自2005年起營業額連續18年正成長，平均年成長3.7%，高於整體零售業2.16%，惟成長力道小於近年發展更快速的超級市場5.42%，以及便利商店4.54%。

不過，量販業除了得持續面對超商與超市搶占市場之外，去（2022）年還出現翻天覆地的變化：全聯自法國歐尚集團、潤泰集團取得95.97%大潤發流通事業股份有限公司股權，宣告從超市跨足量販店；統一去年宣布，以290億元買下家樂福六成股權，今年5月公平會有條件通過，雙方於6月30日宣布完成交割，交易金額10.02億美元（新台幣312億元）。自此台灣量販市場再無外商，統一家樂福、大潤發、遠東愛買，量販三強鼎立。

而採取會員制的量販店龍頭好市多（Costco）去年中拋出震撼彈，宣布以10.5億美元（約新台幣313.4億元）買下好市多在台全部股權45%，此為高雄大統集團吳家持有全部股份，交易完成，台灣好市多成為台灣唯一一家純外商的量販店。

根據經濟部統計處統計，國內量販業2020年因疫情帶動民生物資囤貨潮湧現、線上購物業績成長、振興促銷活動激勵，還有展店效應，營業額2,287億元，年增8.9%，為90年以來最大增幅，近五年平均成長率4.8%，占綜合商品零售業比重17.7%。

2022年國內零售業營業額為4兆2,815億元，較上年增加7.43％，逐步擺脫疫情帶來的低迷影響；其中綜合零售業營業額為1兆4,042億元，年增7.81%，而量販業營收為2,490.9億元、年增2.11%，為2011年以來新高。

今年國內量販業1至4月累計營業額為825.8億元，和去年同期824.2億元相比，年增0.1%，不過未來業者線上、線下通路齊發以及積極布局社區，並強化商品、價格、加入科技服務等競爭力，在民生消費品通路中，仍能保持成長動能，且產業動能向上，預估今年全年營業額將有望突破2,500億元。

若不計採取會員制度的好市多，以店數和營收來看，家樂福仍然居量販業龍頭，根據大股東統一2022年財報，家樂福2022年獲利為14.63億元，和2021年15.54億元相比，年減5.8%，目前有67家量販店，因2020年併購頂好，有246家超市，以及頂級超市Mia C’bon為25家。

再來則是原本為法商的量販二哥大潤發。2021年全聯宣布併購量販二哥大潤發，外界都很好奇全聯董事長林敏雄打什麼算盤？有量販業高層透露，全聯拿下大潤發勢在必行，要逐步實踐美國主流零售市場「Omni-Channel Retail（全通路零售）」概念，目的就是要做「台灣民生必需品的老大」，目前共有21間，包括20間量販店、一間鮮食集。

此外，隨著統一併購家樂福，全聯併購大潤發，身為量販市占第三的愛買，去年營收132.4億元，由於疫情改變消費習慣，今年將加強電商快速成長，增加B2B業務與新平台合作，網購業績目標維持30%成長；還有也將上線新App ，升級銷售功能。