長榮出清17萬張鉅額持股 市場揣測買家與「張家大哥」有關

長榮集團分家之路持續向前推進，近日已看到兩大控股公司「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」將手中的資產用市場合理的價格變現，方便未來分產時計算價值，長榮國際（2607）昨天第2次賣出長榮航空（2618），市場也傳出昨天長榮海運的鉅額交易是EIS用鉅額的方式賣出長榮海運持股17萬張，而且買家可能跟大哥張國華有關。

長榮大哥張國華之前就表示，一生的工作都跟海運有關，最愛的是海運事業，並且曾經表示，兄弟分家拿到錢後，可以各自拿資金買喜歡的事業來經營。由於EIS不是持有長榮海運10%的大股東，也不是董事，所以這次的鉅額交易，市場傳出賣家是EIS的新聞也無從證實。

昨天長榮海運的鉅額交易，市場傳出是EIS用鉅額的方式賣出17萬張，因為這次的買賣一次拿出159億元，不是一般人做的到的，在變動的海運市場當中，這位買家要非常懂海運，而且很喜歡及看好長榮海運，市場合理揣測這筆交易買家，跟對經營海運有興趣的大哥張國華應有關係。

長榮海運、榮運及長榮航空今年董事改選都沒有意外，經營權已啟動「和平移轉」，長榮海運、榮運改選之後，目前都是由大哥張國華主導；長榮航空董事改選後，老三張國政人馬已進駐長榮航，長榮航空目前呈現長榮兩兄弟（張榮發長子張國華及三子張國政）共治，兩家公司都是推動專業經營人來負責管理，第一階段合作已經開始落實。

長榮集團搶經營權大戰落幕後，熟悉公司治理的專家表示，看起長榮集團朝著兄弟理性分家方向前進，集團重要控股公司長榮國際開始縮小規模，逐漸降低對相關公司影響力，長榮國際6月已經連續兩次公告賣出手中持有的長榮航空，在市場共要賣岀10萬張持股，讓兄弟有意願接手的人可以從市場上接手買回增加持股。

長榮海運今年5月30日舉行股東會並且進行改選。熟悉公司治理專家表示，大哥張國華為個人最大股東，股權也說明他對於海運的專注，長榮改選後由長榮海運的董事名單研判，張國華當家的局面已抵定。

張國華7年前重返他最愛的海運事業，領軍長榮海運團隊，2022年再度為股東賺進大把抄票，長榮海運大方配股利，兄弟一起持有的巴拿馬長榮國際、長榮國際將將再拿回230億元現金，日前長榮海運已跟EIS買下手中長榮新加坡股權，長榮海運間接強化競爭力，EIS也不在經營海運事業。

張榮發2016年過世後，張家四兄弟間為財產一直爭執不停，還有竊盜跟遺產官司，大哥張國華之前釋出解決兄弟鬩牆最好方法就是解散「巴拿馬商長榮國際」及「長榮國際」兩家家族公司，兄弟4人各自取回財產後，再去投資想要經營的公司並且取得主導權。

由於大哥張國華是長榮海運個人最大股東，長期專注在海運事業；老三張國政對於航空事業有興趣，也開始進駐長榮航空董事會。長榮集團已經開始啟動各項長期分家的做準備，四兄弟關係已經破壞，能將財產分清楚，各自在喜歡的領域發光發熱，對四兄弟來說是最好的結果。