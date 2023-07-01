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電動汽車數量成長驚人 竹市府拚3年投入1億元建充電樁

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市府後地下停車場目前設有2個充電車格，不時都有電動汽車在充電。記者張裕珍／攝影
新竹市府後地下停車場目前設有2個充電車格，不時都有電動汽車在充電。記者張裕珍／攝影

新竹市電動汽車今年5月底達到1390輛，比去年底又多了288輛。對比電動汽車數量成長飛速，公有停車場充電樁建置牛步，新竹市政府交通處指出，3年將投入1億元預算建置公有停車場充電樁，今年先編列2千萬元將在前瞻補助的停車場建置符合法規要求的2%充電車格，明、後年持續擴大建置，預計2025年完成270格。

新竹市電動汽車數量可觀，據交通部公路總局統計查詢網數據，從2020年的302輛、2021年499輛、2022年翻倍增至1102輛，截至5月底又增至1390輛，成長速度驚人。

不過，新竹市公有委外營運停車場目前仍僅赤土崎、牛埔、民權路、新竹漁港以及府後與北區地下停車場6處共設13格充電車位。記者實地走訪府後地下停車場全場286個汽車格，只有2個電動車充電格，車格上都正有特斯拉電動車充電，有其它電動車想充電，眼見「沒格能充」只能悻然離去。

市府交通處指出，迎合綠色運輸運具發展，交通部在4月11日與各縣市政府舉行「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案硏商會議，市府正依相關規定辦理「新竹市公有停車場充電設備租賃暨委託代收案」，預計下半年度完成招標。

交通處進一步說明，法規未來將要求公共停車場建置2%汽車充電格，尤其新建的前瞻停車場在建置時就必須符合，市府在規畫前瞻停車場時就已預留充電線路等，包括棒球場地下停車場、年底完工的園道五停車場都將在今年建置充電樁，未來7處前瞻停車場將有48格充電格，符合法規2%要求。

至於其它公有停車場將在明後年擴大設置充電樁，增設至少2%的電動車充電格位，並依照各停車場實際需求考量設置充電樁數量及快、慢充規格。交通處強調，市府已經積極向中央提出補助申請，後續也會視中央補助情況分期編列經費建置公共充電樁。

新竹市府後地下停車場目前設有2個充電車格，不時都有電動汽車在充電。記者張裕珍／攝影
新竹市府後地下停車場目前設有2個充電車格，不時都有電動汽車在充電。記者張裕珍／攝影

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