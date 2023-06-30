搶攻暑假商機 三創生活商場3F全新改裝亮相
搶攻暑假商機，三創生活三樓改裝再亮相，總經理賴寶月在發布會上就表示，當大家都還停留在如何銷售科技產品時，三創思考的是如何讓科技為顧客的生活加分，除了最符合消費者需求的科技商品外，也打造豐富多元的展覽、體驗、舒適的購物空間、以及永遠讓顧客安心、放心的專業服務，三創生活就是大家生活裡的PLUS（+），帶給大家的是更Smart的「科技生活」態度。
本周開始放暑假，各種電競、遊戲設備也進入銷售大旺季；三創生活商場選在暑假前夕，宣布商場三樓改裝完成，找來多家時下最夯的科技品牌進駐，而且大多是全台首店，展現坐穩科技生活商場龍頭的決心。
賴寶月表示，為實現這個理念，三創生活宣布將進行一系列全新升級，擴大目標消費族群，只要有科技需求的對象，都可以在三創生活享受完整的服務體驗。對潮流敏銳度高的年輕人來說，三創生活是他們的科技遊樂園；對音樂創作充滿想法的音樂達人來說，三創生活是他們靈感與火力的彈藥庫；對喜歡逛百貨公司的時尚OL來說，在三創生活挑選科技產品，比逛街購物還簡單；對上班族來說，三創生活是他們的黑科技補給站；對銀髮壯齡族來說，在三創不但能體驗VR、還能輕鬆學習空拍機，只要接受科技的心夠年輕，逆齡就不是問題。
三創生活並對三樓商場進行了升級改造，將三樓的櫃位進行了全新的風格設計，讓各種族群都能快速找到適合自己的科技產品。不只櫃位調整，三創生活招商團隊也引進不少新品牌進駐。包括攝影、VR、影音創作、智能辦公設備、新創設計、嗜好收藏、戶外休閒等不同品牌旗艦店。其中最受年輕玩家矚目的，就是Cooler Master-全台首店。
Cooler Master創立於1992年，業務拓展至全球超過37個國家，致力於提供PC零組件、電競周邊、沉浸式體驗等產品，打造科技與生活品牌。除了使用最新科技打造最獨特、最新奇的產品體驗。未來也將提供全新的品牌體驗（例如Master XP、CMODX、IMX）與商業模式，讓玩家有更多的選擇與服務。另一家也是玩家熟悉的就是FIN。主打電競椅、人體工學椅、以及電腦周邊配件;推出各式獨具特色的宅商品，更邀請世界知名街頭藝術家、經典賽車款聯名合作，打造科技與生活的舒適結合，並且規劃主題式的情境體驗區、推出不定時優惠活動等。
而看準網紅經濟，CS Emart正成購物-全台首店也進駐三創生活。因應數位世代的大躍進，影像拍攝與錄製越來越普級化，平面影像與動態影音的內容產製需求逐漸成為主流，YouTuber、網紅經濟與Podcast潮流方興未艾，正成影視集團以一條龍的方式，滿足客戶們最佳的影視聽設備解決方案。另外，還有MOZTECH墨子科技專賣店-亞洲首店也選擇落腳三創。還有Zippo也在三創生活三樓，成立全台首間新創未來店。這次升級期待讓所有消費者都能在三創生活找到屬於自己的科技生活風格，體驗科技與生活的美好結合。
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