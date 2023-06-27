協助企業減碳！綠屋家居首創「ESG企業訂閱式家具」

協助企業推動永續ESG，深受年輕人喜愛的北歐家具品牌「GREEN HOUSE綠屋家居」，今(27)日宣布推出全台首創的「ESG企業訂閱式家具」，標榜不僅可租、租而後買、還能買賣，讓產品的應用上發揮更長週期，以減少碳的生產。

GREEN HOUSE綠屋家居創辦人徐樹潭進一步說明，企業採用「訂閱式」家具合作方案，可依自身需求簽訂12或18個月的合約期，合約期滿後，公司提供家具回收換新服務，藉此維持商品及空間的時尚感及新鮮度。

目前，「ESG企業訂閱式家具」確定合作的企業夥伴，已有連鎖餐飲品牌「梨子咖啡館」，以及半導體大廠銘承科技；高度意願合作的對象，則有歐都納、惠友建設等知名企業，現正積極接洽中。

GREEN HOUSE綠屋家居定位為北歐家具品牌，目前在台中、新莊及桃園有三家旗艦店，另有21個經銷據點。透過每年在北歐與設計師開發產品後，再採購歐美原物料至亞洲工廠生產，運用高端的歐美原物料量化，創造親民的價格，讓大眾都能垂手可得。

GREEN HOUSE綠屋家居曾與王品集團、總太地產、惠友建設、逢甲大學、四季藝術幼兒園等，有過大量家具配置合作。其中，與總太地產合作的「聚作」家具合作專案，一度創造單月銷售450戶的驚人成績。

徐樹潭指出，GREEN HOUSE綠屋家居最重視的三個價值，分別為「永恆不朽」、「功能」及「原創性」。

其中，「永恆不朽」代表品牌承諾長久使用的高度價值，以不製造垃圾及不造成環境負擔為目標，不斷延長商品使用週期，甚至將全數沙發泡棉密度拉升一倍，充分展現對高品質承諾的決心。

今年，GREEN HOUSE綠屋家居不但在家居業中首創「ESG企業訂閱式家具」，同時也自願性發表加入ESG營運模式。

徐樹潭指出，開創的新模式中，不僅可租、租而後買、還能買賣，它並非一次性的交易，而是永續性的合作方案，可以讓產品的應用上發揮到更長的週期，以減少碳的生產。

對許多新創公司來說，未來資金準備也可以更輕鬆，減輕財務負擔，既可維持辦公空間的新鮮度，還能享受無限期延續的訂閱服務；其中提早解約的親民方案，擁有良好的退場機制，鼓勵年輕人勇敢創業。

徐樹潭表示，「ESG企業訂閱式家具」為企業夥伴提供藍海市場，而在家具回收後，經團隊檢修、清潔、殺菌流程化，再次提供二次週期循環訂閱。

對部分企業來說，時尚感及新鮮度非首要選購重點，只要家具有合乎需求且狀況良好，即是選購的選項。而整新後八九成新的商品，透過循環週期，即能滿足此類客戶需求，因此循環過程達成家具使用週期倍增。

為了有效區別B2C客群，GREEN HOUSE綠屋家居規劃了專屬ESG官網平台，B2B客戶可以在線上瀏覽需求空間的商品，並依訂閱期試算金額；另外還規劃新品區及整新後二次循環訂閱的專區。

整新後的商品，則以新品價六折作為定價，可供訂閱12或18個月的週期，讓B2B客戶找到最符合自身需求的方案及家具。

對於綠屋家居將如何真正落實「ESG企業訂閱式家具」？徐樹潭說，首先公司希望透過調整新的營運模式，降低30%的碳為營運績效，最終目標為碳中和。

為此，公司還在台中東勢認養了兩座森林，同時與逢甲大學一起實踐100座小書屋計畫，以北歐家具美學，落實偏鄉美學啟蒙及提供分享知識的多元空間。

其次，商品從搖籃到結束的過程，有別其他廠商結束即丟棄，無形增添環境負擔，GREEN HOUSE綠屋家居加入ESG訂閱式家具營運模式後，家具的最終過程為分解並有效再利用。

例如木頭以屑削機分解為細屑，可作為土壤養分；鐵件回收溶解再製；布料或皮料捐贈相關單位，製成環保拼布袋；泡棉交由廢棄物分解廠商，達到分解降低環境污染。以上過程不僅可減少大量成本，還能將末端商品的原料再次循環利用。

最終，政府規定，2027年全體上市櫃公司需完成溫室氣體盤查，2029年完成溫室氣體盤查的查證。GREEN HOUSE綠屋家居超前布局，在內部建置「組織碳盤查師」，由法國貝爾協會所認證，可執行企業的碳盤查工作，開立國際認證報告書。

同時，公司也創造低碳商品，為每個需要達成ESG目標的企業，提供一個最佳的選擇平台。

徐樹潭強調，GREEN HOUSE綠屋家居作為家居產業的領航者，所創造的品牌位階高度要有所不同，無論從品牌、環境、社會、公司治理都有其貢獻價值；對企業來說，提供的不僅是環境需求性，更是給人類未來更好的環境做準備。