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邪惡循環將降臨？李同榮：2027年前房市恐現暴漲暴跌風暴

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
李同榮表示，房市會出現邪惡的第七循環，主要是房市進入第七循環，將面臨地緣政治衝突與危機，其中國際地緣發展若產生衝突危機，全球房市將會因經濟衰竭崩潰，房市復甦將非短線可期。房市示意圖。記者游智文／攝影
李同榮表示，房市會出現邪惡的第七循環，主要是房市進入第七循環，將面臨地緣政治衝突與危機，其中國際地緣發展若產生衝突危機，全球房市將會因經濟衰竭崩潰，房市復甦將非短線可期。房市示意圖。記者游智文／攝影

房市趨勢專家李同榮今(27)日舉辦新書發表會，書名為房市超狂大預測 「邪惡的第七循環」降臨。他表示，2027年前，房地產可能歷經一場暴漲暴跌的風暴，這場風暴也將是45年最好的致富契機。

李同榮表示，房市會出現邪惡的第七循環，主要是房市進入第七循環，將面臨地緣政治衝突與危機，其中國際地緣發展若產生衝突危機，全球房市將會因經濟衰竭崩潰，房市復甦將非短線可期。

至於兩岸地緣政治，他表示，若台海發生衝突，雖然不至於發生大規模戰事，但短時間內房價一定會暴跌，不過，兩岸最終會理性收場，因此房市也將在暴跌之後再暴漲。

他表示，邪惡的第七循環是危機也是轉機。民國67年台美斷交時，很多台灣富商擔心房市崩盤，大舉變賣家產移民美國，但房市只沉寂半年時間，即直飆而上，之後十年，房價翻漲了10倍以上。

而同一時間，美國房市並沒有太大波動，等於那波移民美國的台灣富人，無形之中，資產縮水十倍以上。李同榮表示，台海若再出現危機，應記取台美斷交移民潮十年損失十倍財富的前車之鑑。

李同榮表示，首購自住者若永遠在等待房市下跌，就永遠買不到自己的房子，因為房價再怎麼跌，低總價小坪數跌幅都有限，非專業實務人士也很難在房市下跌中摸到底，反而容易錯過時機，何況既然是自住，就不會三、五年就賣，不必考慮短期的市場行情波動。

他表示，都會未來租金會節節上漲，儲夠自備款就要出手，以原來租金就可抵銷貸款支出，才不會淪為長期租賃的無殼蝸牛。

房市趨勢專家李同榮今(27)日舉辦新書發表會，書名為房市超狂大預測 「邪惡的第七循環」降臨。記者游智文／攝影
房市趨勢專家李同榮今(27)日舉辦新書發表會，書名為房市超狂大預測 「邪惡的第七循環」降臨。記者游智文／攝影

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