邀天王憲哥、沈玉琳、林襄加盟 東森直播電商前進亞洲

東森（2614）集團看準直播電商趨勢，整合旗下台灣第一新媒體ETtoday新聞雲，及東森購物新零售包括線上線下集團資源， 於今年投入1億元資金全面啟動《千萬直播主造星計畫》，並與多位頭部直播主攜手合作，今年以來業績迅速突破5億元。

東森集團總裁王令麟今(26)晚特別邀集了星、港、台三地人氣直播主，在台中東森麗格薈舉辦慶功宴；同時宣布：「今年是東森進軍直播電商元年。」

目前，加入合作的直播主包括新加坡、馬來西亞Style Crew公司直播天王「賣魚哥王雷」、新加坡直播小天王「賣魚仔」，台灣直播天王「王三郎」、李老闆直播集團嬰幼直播天后「柒柒花媽」。

以及美妝時尚直播天后「人妻妹紙Miya」、直播百貨天王「百縫直播阿林哥」、時尚直播小天后「超A女神泡泡兒」、香港直播卡迪爾國際控股公司、香港直播天后Ohbaby Luxury「蓉蓉」、香港綜藝天王「林盛斌BOB」等超過50位以上。

另外，也特別邀請綜藝天王吳宗憲、綜藝鬼才沈玉琳、啦啦隊女神林襄簽下年度合作，加上業界第一的直播平台「就醬播」樂播科技執行長鄭凱陽也與東森合作，全面啟動直播電商。

王令麟表示，直播電商已是世界趨勢，東森看到在大陸、香港與東南亞網路直播已經創造銷售風潮，在台灣直播電商市場正在快速成長。

東森從新聞媒體起家再進入零售市場，開創台灣電視購物幾百億的消費市場，一路走來，東森不斷的嚐試學習創新，今年是東森進軍直播電商元年，東森將整合新媒體及新零售兩大資源，加上一路走來始終堅持「東森嚴選」的品質精神，要為網路直播市場打造一個最好的平台。

王令麟進一步表示，東森推動「東森嚴選」超過23年，東森對商品服務的堅持，贏得消費者的信任，在研發端與台大、輔大等產學合作，用科學數據說話，在生產端，合作GMP大廠，產品經得起考驗。

東森設有上千席專業的客戶服務團隊可以支援客服，加上東森新媒體線上線下的資源，協助直播主拉抬聲勢、創造流量打造明星人設。

6、7月份開始，第一階段是在台中高鐵站設置三塊超大型看板，由天王憲哥領軍加上直播主們，東森和憲哥合作的爆品「日安玩美紅藜果膠」賣到全亞洲缺貨。

緊接著新品「水純醇」以及沈玉琳代言的「天選之泉鹿胎盤」、啦啦隊女神林襄代言來自德國的「BENVOL負離子吹風機」，自然美美妝系列商品等也都創造銷售佳績，東森將會成為直播主們最強後盾。

王令麟說，未來東森將會成立網紅學院，幫助更多的年輕人，在網路直播上成功。東森將台灣的產品透過直播跨境的合作，銷售到海外、東南亞，把直播主、台灣供應商，一起帶往寬廣的海外市場，讓香港及新加坡、馬來西亞的直播銷售成長快速。

東森集團也歡迎更多的直播主、年輕人及供應商，和東森站在一起，未來東森的直播平台，將會是串聯台灣，香港，新加坡，馬來西亞等海外市場的跨國網紅平台。

東森集團直播電商執行長王世均表示，東森從去年底開始發展直播，短短半年時間，已經創造累積破5億元的營收，5、6月的單月業績也破億，今年業績目標20億元，2027年目標挑戰300億元。