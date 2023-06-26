快訊

用餐遲到1小時被扣訂金…直銷團暴走嗆「我吃遍全球」 警察出動下場曝

T1聯盟／傳台啤退出T1換新球隊加入 哈孝遠鬆口證實：不是壞事

勞退分紅幾十萬想增自提趴數失敗 6%上限考量為何

「星宇航空K董」張國煒上節目金句頻發 大喊：我的人生過得很辛苦

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
星宇航空董事長張國煒。圖擷自木曜4超玩
星宇航空董事長張國煒。圖擷自木曜4超玩

日前YouTube節目「木曜4超玩」邀請星宇航空（2646）董事長「K董」張國煒上節目大談創辦星宇航空的心路歷程及營運理念，張國煒也於節目中金句頻發，「我又要被酸民酸」、「再酸就不演了」、「沒答好會引起很大的波瀾」，甚至大喊，「我是處女座A型的，我的人生過得很辛苦」。

當被問及為何會想從事航空業，張國煒表示，從事航空業就是一個熱情，當時復興航空營運不好，政府詢問他是否要接手復興航空，但他認為復興航空財務問題複雜，接手復興航空不如成立一家新的航空公司，因此才有星宇航空的出現。

張國煒笑說，如果沒創辦星宇航空，把180億元放在銀行生利息，其實他日子可以過得很好，不需要忍氣吞聲地；不過，張國煒表示，父親很愛台灣，對本土相當有感情，讓他也想為台灣多做一點事，話語間充滿對於未來的期待，表現得相當親民。

許多網友看完節目紛紛表示，「K董真的是全台灣最親民的企業家了」、「k董真的超專業」、「K董好親民，沒架子」、「聽K董本人的說明，越是佩服K董的堅持」、「我真的很欣賞K董，他繼承他爸的遺產，拿來開一家公司而不是拿來揮霍」、「K董的言無不盡果然對航空業滿滿的熱情」。

張國煒 星宇航空

延伸閱讀

星宇航空前十大股東出爐 二哥張國明、姊夫鄭深池成僅次於張國煒

航班出包機組員成受氣包 星宇發慰問金、張國煒贈紅包

「張榮發遺囑」預立也沒用？ 專家：有效或無效對張國煒的差距會是100億

張國煒批日本塔台反覆、官僚 恐影響後續航線申請？業界這樣說

相關新聞

「星宇航空K董」張國煒上節目金句頻發 大喊：我的人生過得很辛苦

日前YouTube節目「木曜4超玩」邀請星宇航空（2646）董事長「K董」張國煒上節目大談創辦星宇航空的心路歷程及營運理...

自住客下半年可抄底？專家：堅守心中底價 參考實價登錄打95折砍起

2022年台灣房價見頂，台中北屯區躍居全台交易熱區冠軍，但自2023年開始房市急凍，今年下半年，被視為是打炒房政策的「平均地權條例」將於7月1日正式上路，台灣房價是否可能下探？

今年已有7317位寶寶出生！ 年輕人最愛落腳這裡生小孩

少子化浪潮下，家庭人口數越來越少，但根據內政部最新資料顯示，今年五月桃園折合年出生率達千分之8.03，為六都之首，若和六...

買新屋還是中古？ 一表懂七都價格落差有多大

很多人在買房子的時候都希望可以住進新屋，但是新案房價飆漲，預算有限的購屋民眾只好退而求其次，選擇價格相對平實的中古屋，新...

獨家／桃園航勤董座將換人 桃機公司前總經理林祥生呼聲高

負責桃園國際機場地勤作業的桃園航勤公司近期董座將有異動。據了解，桃園機場公司前總經理林祥生呼聲極高，有望接掌董座一職，該...

套房銀行貸款仍嚴格 這兩都平均房貸利率超過2.7%

根據今年第1季聯徵中心資料顯示，小套房產品銀行貸款仍相對嚴格，尤其是雙北以外的套房產品，利率比起大樓產品最多高出近0.7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦