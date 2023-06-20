福貞-KY推動綠色工廠標章作業 今年營運展望審慎樂觀

福貞-KY（8411）今(20)日召開股東常會，會中宣布福建廠與新竹廠今年推動取得綠色工廠標章相關作業，建立包括永續資源管理、綠色製程、污染物管理、綠色管理等項目，以期取得綠色工廠標章，帶動低碳轉型，實踐ESG企業永續發展。

股東常會除承認去年度決算表冊，並通過不配發股利。為強化公司治理，會中增選女力獨董一席，由蕭玉娟獲選，完成福貞集團董事性別多元化發展。

福貞經由股權收購方式取得台灣新竹廠，並於去年開始貢獻集團營收，累計合併營收86.80億元，年增約11.1%，創近九年新高，但因公司整體外幣借款部分受利率上升及匯率評價等不利因素，致全年稅後虧損3.08億元，每股稅後虧損1.69元。

福貞表示，去年第4季受惠傳統農曆春節前旺季拉貨潮，加上原物料庫存成本偏高情況已有明顯改善，使得第4季高成本原物料庫存已去化完畢，毛利率與營益率同步回升，獲利能力轉佳，觀察今年原物料價格平穩，毛利率表現可望逐步回升。

今年中國大陸清零政策退場，民生消費需求逐步擴張，福貞仍謹慎面對全球經濟發展的挑戰與不確定性，隨著製罐業旺季需求逐漸顯現，帶動公司今年單月營收逐月走高，累計前五月合併營收29.95億元。

福貞對今年展望樂觀審慎，第1季雖未能擺脫歷年淡季小虧局面，但全年可望逐季成長。

其中，中國大陸廠區今年山東廠第二條線將全年貢獻營收，9月起再新增陝西廠加入營運行列，預估年產能可達6億支，年度可望貢獻人民幣3億元營收，目前進度預計於6月開始小訂單試產。

加上新竹廠今年有202罐蓋、200ml及250ml的Mini罐型等新品，福貞將持續推廣與爭取新訂單，以期擴大在台灣製罐市場的銷售份額，加上異質罐產品的開發與海外市場拓展，全年營運表現可期。