搶救影視業 業界籲擴大廣告活水

迪士尼宣布退出台灣市場，震驚台灣觀眾，原因在於，這不只是不再播出迪士尼卡通這麼簡單，連帶國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台等十一個頻道一併撤出。

迪士尼退出有線電視市場，有跡可循。全球不管哪個區域都陸續爆發第四台剪線潮，讓迪士尼從二○一八年就開始規畫將影視事業版圖，逐步從有線電視轉入串流影音平台。

從本地市場來看，過去二十年，台灣有線電視長年存在「萬年頻道表」、「二百四十俱樂部」、「廣告收入減少」三大問題，讓台灣頻道獲利愈來愈稀微，大部分頻道都不願意花大錢自製戲劇、自製節目，從電影到戲劇，老片一再重複播放。

產業人士認為，台灣有線電視市場的沉痾短時間內難以解決，不過「改善產業遊戲規則的方式不只有一種，如果此路不通，為什麼NCC不考慮其他方法？」

產業人士指出，在數位經濟的時代裡，國際上很多市場都在嘗試新的收取廣告方式，「最簡單的一種方式，就是放寬廣告、置入性行銷規定。」

舉個例子，美國NBA、MLB就很常在賽事轉播中，放上三至五秒小廣告，每次中場休息時段就會看到TOYOTA小汽車開過電視畫面中央，小汽車僅花五秒時間一閃而過，既沒有擋到球賽重點畫面，又為球評講評時間帶來一些趣味。

既然如此，NCC何不大膽選擇新的路？既然現有政策工具已不敷使用，何不思索新監理方式，讓更多資金活水有效重新回到市場，這樣才能讓台灣電視圈重新回復正常循環，有好的節目、好的流行文化，才是收視大眾之福。主管機關如果再不推出新政策、不立刻著手改善，其餘外國頻道遲早要退出台灣市場，屆時，台灣消費者就毫無收視權益可言。