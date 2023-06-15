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華航宣布今年引進1架 A350-900 客機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航宣布今年引進 1 架 A350-900 客機。華航提供
航宣布今年引進 1 架 A350-900 客機。華航提供

搶攻市場復甦商機，華航（2610）今 (15) 日宣布今年將引進 1 架 A350-900 租機，預定第4季交機，2024 年第一季加入營運，與現有14架A350-900 及10架 777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力，布局後疫情時代暢旺的客運市場。

華航今日召開董事會臨時會，會中通過 2 架空中巴士A350-900 租機，第 1 架已確定，另 1 架將視航機租賃市場情況積極商議，以持續強化機隊規模。

華航目前共有 87 架客貨機，包括 A321neo、 A350-900、777-300ER、A330-300、737-800等 66 架客機及 777F、747-400F 等 21 架貨機，也已訂購 24 架 787 客機，預計 2025 年開始交付，未來航機派飛更具靈活彈性。新世代長程機隊 A350-900 及 777-300ER 提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，多樣化產品內容讓旅客可依需求選擇，享受優質且舒適的搭機體驗。

華航致力 ESG (環境保護、社會責任和公司治理) 發展，近年積極引進新一代綠能航機，結合新型節能航太科技，選用輕量材料，節油效益顯著，有助於減少碳排放，落實環境友善。華航設定階段性永續航空燃油 (SAF, Sustainable Aviation Fuel) 使用目標，推動全機隊 2025 年永續航空燃油添加比例達 2%、2030 年達 5%，邁向 2050 年淨零碳排。(2023/06/15)

華航

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