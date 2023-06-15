華航董事會宣布強化機隊規模 將引進2架A350-900客機

中華航空今天（15日）宣布今年將引進1架A350-900租機，預定第四季交機，2024年第一季加入營運，與現有14架A350-900及10架777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力，布局後疫情時代暢旺的客運市場。

華航今日召開董事會臨時會，會中通過2架空中巴士A350-900租機，第1架已確定，另1架將視航機租賃市場情況積極商議，以持續強化機隊規模。

華航表示，目前共有87架客貨機，包括A321neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800等66架客機及777F、747-400F等21架貨機，也已訂購24架787客機，預計2025年開始交付，未來航機派飛更具靈活彈性。新世代長程機隊A350-900及777-300ER提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，多樣化產品內容讓旅客可依需求選擇，享受優質且舒適的搭機體驗。