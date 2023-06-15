疫後客運快速成長 華航宣布今年引進一架 A350-900 客機

中華航空（2610）今 (15) 日宣布今年將引進一架 A350-900租機，預定第4季交機，2024年第1季加入營運，與現有14架A350-900 及十架 777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力，布局後疫情時代暢旺的客運市場。

華航今日召開董事會臨時會，會中通過兩架空中巴士A350-900租機，第一架已確定，另一架將視航機租賃市場情況積極商議，以持續強化機隊規模。

華航目前共有87架客貨機，包括 A321neo、 A350-900、777-300ER、A330-300、737-800等66架客機及 777F、747-400F 等21架貨機，也已訂購24架787客機，預計2025年開始交付，未來航機派飛更具靈活彈性。新世代長程機隊 A350-900及777-300ER提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，多樣化產品內容讓旅客可依需求選擇，享受優質且舒適的搭機體驗。

華航致力 ESG (環境保護、社會責任和公司治理) 發展，近年積極引進新一代綠能航機，結合新型節能航太科技，選用輕量材料，節油效益顯著，有助於減少碳排放，落實環境友善。華航設定階段性永續航空燃油 (SAF, Sustainable Aviation Fuel) 使用目標，推動全機隊2025 年永續航空燃油添加比例達2%、2030 年達 5%，邁向 2050 年淨零碳排。