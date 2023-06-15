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台灣壽司郎與樂桃航空跨界合作 喚醒對日本美食和旅遊的熱情

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣壽司郎台北中華路店，換裝成Peach原創佈置，並邀請Peach機長、空服員以及台灣職業棒球啦啦隊員-林襄進行線上直播，一同歡慶台灣壽司郎展店五周年。樂桃航空提供
台灣壽司郎台北中華路店，換裝成Peach原創佈置，並邀請Peach機長、空服員以及台灣職業棒球啦啦隊員-林襄進行線上直播，一同歡慶台灣壽司郎展店五周年。樂桃航空提供

Peach Aviation 株式會社（樂桃航空） 執行董事 CEO 大橋一成與台灣壽司郎總經理出口好太郎共同發表跨界合作。合作期間自6月15日起至7月2日止。

2022年3月 Peach曾在日本壽司郎的300間分店合作設置「扭蛋旅行」廣獲好評；本次延續之前在日本合作的超高人氣，意在感謝台灣顧客一直以來對壽司郎及Peach的支持，也是兩個品牌共同實現對於台日之間交流貢獻一份心力的願望。

台灣壽司郎作為日本的迴轉壽司，今日迎來台灣展店第五周年。Peach作為日本第一家LCC航空品牌2012年10月啟航日本到台灣航線，已累積共530萬名旅客搭乘。目前台日之間執飛有五條航線，８月起復飛高雄－大阪（關西）航線。

今日台灣壽司郎台北中華路店，換裝成Peach原創佈置，並邀請Peach機長、空服員以及台灣職業棒球啦啦隊員-林襄進行線上直播，一同歡慶台灣壽司郎展店五周年。

Peach首航至今11年間，不斷打破業界框架，執行了許多令人心動的合作活動，並以作為日本與亞洲的空中橋梁，用實惠的價格提供豐富的航點為目標，成為旅客愛用的航空公司。

於今日登場的期間限定Peach原創佈置，在店面外設有Peach的識別及飛機等原創插圖；店內櫃台則裝飾成Peach登機口，搭配獨家設計海報及台灣－日本航線時刻表，及於候位區鋪上飛機跑道圖樣，彷彿即將踏上一段旅程。

慶祝跨界合作，期間限定餐點「桃子滿滿聖代」將在台灣壽司郎35家分店登場。作為能夠讓消費者聯想到Peach（樂桃航空）的水果，水蜜桃在亞洲有祝福的寓意而廣受歡迎。活動期間凡點「桃子滿滿聖代」，就有機會獲得Peach台灣六條航線的機票優惠。

台灣壽司郎台北中華路店，換裝成Peach原創佈置。樂桃航空提供
台灣壽司郎台北中華路店，換裝成Peach原創佈置。樂桃航空提供

日本 航線 樂桃航空

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