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欣興逾6億元租賃中國電器湖口土地建物 支援光復廠辦公

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

欣興（3037）今（13）日公告向中國電器租賃新竹縣湖口鄉中興段新興小段土地建物，包含租用建物面積約6,767.11坪及土地面積約6,479.23坪，每月租金未稅新台幣720萬元，交易總金額未稅新台幣6億480萬元，時間為七年期租約，欣興說明，該地段符合公司營運所需，可就近湖口光復一廠與二廠的辦公區域與餐廳、停車位乃至員工宿舍等需求。

依據公告，該租約為民國112年7月1日起至民國119年06月30日止；每月租金新台幣未稅720萬元。

欣興說明，已規劃擴充載板產能並建置湖口光復一廠與二廠，按計畫一廠生產ABF載板今年下半年進機，二廠方面最快2025年到位並支援載板新品生產， 兩個廠都以生產載板為主初估至少需600人力，因此就近租賃土地用於辦公與員工餐廳、宿舍、停車等支援。

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