泰山經營權之爭位落幕 總經理蔡政達呼籲員工正常上班

泰山經營權變天，龍邦入主後，新任董事長劉偉龍今早置泰山視察業務，總經理蔡政達發出公開信表示，劉偉龍已經於6月8日上任，呼籲全體員工明日起回復正常上班。

但據了解，今日上午劉偉龍至泰山時，雙方人馬又有摩擦，並報警處理。

公開信中指出，5月31日泰山股東臨時會改選全體董事起迄今，新任董事會與董事長仍無法進入公司履行工作職責，全體員工又被要求居家辦公，影響公司運作，造成風波不斷，公司營運動盪、人心惶惶。

公開信指出，劉偉龍在今日已進入泰山公司視察並瞭解相關業務，一切紛爭已暫告落幕，為令泰山公司盡早恢復正常營運，暨保障全體股東及消費大眾之權益，謹呼籲全體員工明日起回復正常上班，在新屆董事會及新任董事長之帶領下謹守工作崗位，克盡個人工作職份，再創泰山公司榮景。