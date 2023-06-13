致力推動ESG價值觀 新光鋼鐵白沙灣淨灘

新光鋼鐵新北地區的營業、財會、行政服務部門聯合籌劃石門區白沙灣淨灘活動正式啟程，6月10日(星期六)共有員工及眷屬50餘人，齊集白沙灣，實際付諸執行淨灘活動。

中華民國有機生活環境推廣協會的協助並派志工代表到場指導活動程序、安全注意事項、分辨塑膠垃圾、塑料用品、有害物品技巧、宣導與企業一起做公益，同時落實保護地球環境，大家投入環保，擴大社會參與，減少造成空氣汙染、水資源枯竭、氣候變遷危機，勿助長地球生態的破壞，而須從自身來維護環境生態，保護自己和家人健康。

新光鋼鐵表示，這場活動不只在清理海灘上的垃圾，更融入寓教於樂的元素。參加人都積極地撿拾垃圾，共計收集38公斤垃圾，以實際行動彰顯了對環境保護的關注，同時也傳遞對可持續發展的支持。這次淨灘活動不僅讓參與者感受到環境保護的重要性，也提醒了大眾對海洋生態的關注。

新光鋼鐵股的ESG承諾體現在這次淨灘活動中。通過積極參與此類活動，展示了對環境保護和可持續發展的承擔，同時也鞏固公司在社會責任領域的領先地位。新光鋼鐵許多同仁也帶著小朋友一起參加，讓孩子們從小學習環境保護的精神，為這次活動增添寓教於樂的色彩，總共清理出38公斤的垃圾，讓協辦的工作人員也驚呼新光鋼鐵的實踐力。