飯店業拚拓點 搶疫後商機

走過疫情，飯店忙拓展新據點。晶華目前規劃中新飯店有六處，主力拓展品牌包括晶英與捷絲旅。雲品除了宴會委託經營案，也進軍旅宿、園區委託經營，目前籌備中有三案，其中「烏來紅河谷園區」將在明年首季投入營運，台南、中國大陸杭州也將再添據點。

此外，富野旗下關子嶺富野溫泉會館預計明年2月開幕；夏都子公司夏都富朗酒店今年也將以全新樣貌接客。

晶華表示，目前規劃新飯店有六據點，其中台北北投晶泉丰旅預計明年開幕，房間94間、湯屋25間，除與北投泡湯文化結合，並會導入晶華餐飲優勢與市場做出區隔。預計2025年開幕的有林口晶英薈旅、林口捷絲旅和屏東墾丁捷絲旅，皆按進度進行，頭城晶泉丰旅規劃2026年開幕，桃園晶英也在規劃，還沒有具體時間表。

雲品表示，新北市烏來紅河谷溫泉別墅命名為「蘇卡利‧漫活（Sokali‧Maho）」，未來將申請民宿執照與溫泉水相關執照後投入營運，規劃七間客房，設有戶外餐飲附屬設施，以生態工法低度開發方式興建，將於2024年第1季與消費者見面。

籌備中的還包括台南安平區一處1300坪物業委託規劃案，雲品將承攬該物業餐旅服務，規劃可納380席的未來式宴會空間「幸福製造局」，且將以綠建築規劃出前所未見的建築體與景觀設計，預計2024年底試營運。至於大陸雲品酒店杭州是雲品首個跨足大陸市場的委託經營案，預計2025年上半年營運，合約於酒店營運後起算25年。

雲品表示，看好疫後觀光餐飲業復甦，今年6月將再簽署一處位於台南的委託經營新據點，且台南已有第三處據點議約中，目前分別在台北、中部、花蓮、台東都有委託經營案源正在討論及議約，規模從飯店營運到園區規劃都有。

從台東起家的富野飯店也持續投入資金整修及拓展新據點。包括日前成功標下「武陵農場第二賓館」未來十年經營權，將投入3.2億整修各項硬體設施，預計明年8月武陵富野渡假村將以全新風貌迎接遊客。

至於去年11月取得的台南市政府關子嶺勞工育樂中心委外經營權，關子嶺富野溫泉會館也預計明年2月整修完工開幕。

夏都子公司夏都富朗酒店2021年開始整修，規劃今年開幕，其中客房間數原54間增加至93間，並增設背包客61個床位。另籌備中的恆春夏都溫泉酒店也將在拿到建照後動工，該案規劃房間數300間，可望成為夏都旗下量體最大的飯店。