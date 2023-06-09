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數位旅遊成長猛 KKday商城今年首季業績成長3倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

疫後數位旅遊成長快速！深度旅遊體驗電商平台KKday表示，受惠國境開放，旗下KKday商城的店家總營收表現亮眼，今年第1季相較去年第4季成長3倍，每月更以20%的速度增長，將持續鎖定國旅、入境及海外旅遊體驗業者，幫助同業建立自主電商品牌、導入多語系服務，並分享KKday全球網路流量，藉此提升國際旅客線上服務量能，KKday商城也於近期進軍東南亞市場，目標2023年全球店家數突破2,000家，擴大疫後跨境旅遊商機。

KKday繼2020年推出rezio預訂系統、創下全球服務旅客數突破510萬佳績後，為了幫助業者進一步建立自主電商品牌，2021年底推出「KKday商城」服務，主打六大應用優勢，店家可藉此快速建立品牌商店、自主上架、靈活定價、精準位控、即時接單回覆、享有KKday平台的國際流量，目前已有超過1,000個全球店家導入，總上架商品數突破3,000支，台灣與海外旅遊商品各佔七成與三成。

以台灣市場來說，KKday商城的店家類型非常多元，包括戶外水上活動、傳統旅行社、機場接送服務、一日遊多日遊與特色手作體驗等業者，也有許多地方創生、農業觀光與文創領域的夥伴加入，比如位於屏東的漁村青年團隊「大小港邊，熱帶漁林」，透過商城服務建立品牌商店，目前已上架近20支食魚教育、漁村半日一日遊等深度遊程體驗。

為了延續成長動能，KKday商城除了致力招募國旅商家加入，開發各類旅遊體驗外，也將廣邀旅行社同業上架海外團體旅遊商品，同時協助接待台灣旅客的海外店家進行商品翻譯，共享解封旅遊商機。KKday也很看好海外旅客來台持續增溫，將藉由旗下商城幫助更多國旅、入境旅遊商家建置多語系商品頁，開拓海外旅客流量。

KKday表示，許多店家雖然於疫情間成功存活下來，也具備初步的數位運營基礎，如官網、社群平台等，但面對跨境旅遊復甦，吸引海外流量與國際旅客的能力仍有限。目前已有部分日本、韓國、台灣業者使用KKday商城多語系服務，享受跨境旅遊反彈的海外紅利。

比如台灣花蓮的猛哥沙灘車，因為經營規模小、不易接觸到國際旅客，加入KKday商城後，已收到來自香港、馬來西亞、新加坡、甚至德國及北美遊客的訂單，帶動營收成長30%以上。另有日本的旅行社Orenge Bus成為KKday商城店家後，同樣導入多語系服務、並享有海外流量，一個月內創造1,200萬日元的營收，隨著旅遊旺季來臨，業績持續增長中。

除了東北亞市場，KKday商城近期也正式進軍東南亞，鎖定當地小型、非連鎖的特色商家，經營規模10人以下，服務範圍以區域型、單一都市或島嶼為主，願意接散客、具備中文或英文能力，服務內容以深度體驗、一日遊、半日遊為主。

東南亞 電商 營收

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