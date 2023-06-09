三花棉業創辦人施純鎰因病辭世 享壽88歲

多次穿著自家產品在廣告中登場，並創造出「我把關，你品管」、「你們需要的，三花都知道」等經典台詞的三花棉業創辦人施純鎰，昨（8）日因病辭世，享壽88歲。三花棉業稍早前發布聲明，證實此事。

創辦人自58年創立三花品牌，55年來始終堅持100%投入，不斷創新改良、開發新原料與技術，凡事親力親為，站在第一線管控品質，堅持給消費者最舒適、最健康、最優質的產品，並成立三花基金會，培育青少年，取之於社會，用之於社會。創辦人先前已完成交棒傳承，全體同仁將在接班人領導團隊的帶領下，延續創辦人經營理念，於崗位上全力以赴，持續提供最優質產品，為棉製品產業及社會貢獻心力。

有關治喪事宜正進行籌備中，家人將遵照創辦人生前遺願：不發訃文、不辦公祭、懇辭花禮，感謝各界關心。