杏一五月營收6.2億、月增11.39% 拚六月年中慶帶動業績

連鎖醫材通路龍頭杏一（4175）聚焦發展兩大主軸「醫材輔具」和「保健食品」，有助業績穩健成長。公司今（9）日公布5月營收6.2億元，較上月成長11.39%。杏一表示，6月年中慶是公司年度最大檔活動之一，將推行全月活動慶，同步提升舊客回流及吸納新客，期帶動業績創高峰。

杏一公告，今年5月營收6.2億元，去年防疫商品熱賣墊高基期，因而較去年同期減少16.79%；累計前五月營收29.3億元，較去年同期減少2.91%。

杏一表示，今年少了防疫商品紅利，回歸正常營運面，市場上對醫材和保健食品需求有增無減，而杏一在醫材輔具穩佔龍頭地位，杏一分析，輔具商品最多元且齊全，顧客在門市購買輔具，享有全省服務，同時是所有通路當中最早且全面提供協助「輔具補助諮詢或協助申請」的服務。

在保健食品部份，受母親節活動激勵，品牌商相繼積極推出商品，在業績年增率上也有雙位數成長。尤其自有品牌「御護」又推出新品「綜合維他命」等，滿足更多族群需求。

有鑑於去年12月推行全月周年慶，營收衝高逾七億元，杏一今年6月也推出全月年中慶。杏一指出，舉凡營養品、成人紙褲和保健食品等均推出獨家價格；全館消費滿2,000元即贈送400元折價券。特別的是，消費滿999元，均有機會抽到黃金一兩等獎品。