和泰集團原民合唱團「原夢國家隊」7月進軍國際殿堂比賽

2023年「原夢國家隊」將登上世界圓夢舞台，7月嘉興國小及桃山國小，將分別代表台灣參加最大型的國際合唱大賽韓國世界大賽，以及亞洲著名合唱比賽新加坡國際音樂節，讓純淨宏亮的泰雅族之聲被更多人聽見。

「和泰 Home 爸媽寄宿家庭」志工活動已連續舉辦兩年，透過寄宿讓孩童體驗不一樣的都市家庭生活。

和泰集團「原夢國家隊」公益計畫長期贊助朝氣蓬勃、富有旺盛生命力的泰雅族小學合唱團-新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小，支持合唱團參加比賽及提供表演機會。

和泰汽車蘇純興總經理更親自參與了第三梯次的寄宿活動，擔任 Home 爸帶著兩位嘉興國小孩童回家，全家人和天真可愛的泰雅原住民孩子共度一晚，享受溫馨歡樂的家庭活動。

蘇總經理坦言，來自孩子們的純真童言和直率互動，確實讓他像回到新手爸爸階段般地手忙腳亂，但她們帶來的不同視角和回應，讓他和家人都留下滿滿感動和感觸，很高興有機會認識這些有才華又獨特的孩子。

學校老師們也回饋說，和泰志工家庭總是非常用心安排都市體驗，讓孩子們充分拓展視野並體會與山上不同的生活，甚至連總經理及高階主管們都持續主動報名參與，讓師生們感受到和泰溫暖熱情的企業文化。

出國比賽的準備對於學校及合唱團小朋友來說並非容易，除了賽前加開週末的練習，國際賽事還需要克服更多壓力及緊張；本次和泰集團除了全額贊助並安排兩校超過四百萬的出國比賽行程外，也為合唱團增購全新族服及鋼琴設備，讓學校只需放心專注於合唱團的指導練習，讓孩子於7月順利踏上世界的舞台發光發熱。

和泰集團「原夢國家隊」希望具有天賦及才華的泰雅族孩童，能在成長、吸收新知的時期，接觸各種不同職業和環境，開拓小朋友的視野及增加對職業的想像。

延續2022年結合集團資源，舉辦「汽車業職涯體驗營」，讓孩童看見汽車產業多元豐富的職業，持續於今年6月帶領嘉興國小中高級學生進行兩天一夜「傳播媒體業職涯體驗營」，擴大規劃參訪傳播媒體業，透過認識更多的職業，豐富壯大孩子對未來的期待，也舉辦「和泰 Home 爸媽寄宿家庭」活動，帶嘉興國小的孩子們到公司同仁家裡共宿一晚，體驗不一樣的都市家庭生活，啟發對人生更寬廣的憧憬。

同時也安排多元的職涯參訪活動，其中「傳播媒體業職涯體驗營」介紹傳播媒體業各職業面向，參訪台灣電通mb（Dentsu）廣告公司，廣告工作者以自身的經驗鼓勵小朋友發揮獨特眼光，讓創意在心中萌芽；於柏思影音科技了解廣告後期製作包含剪接、錄音、特效等作業

此外，還實際到訪公共電視台進行攝影棚、中控台、道具室參觀；為了讓台灣天籟童聲被更多人聽見，在Hit Fm & POP Radio廣播聯播網特別安排合唱團小朋友參加廣播節目 LIVE 錄製，藉由訪問表達對唱歌的熱愛，更讓泰雅優美歌聲在節目中繚繞，更擔任錄音員親自錄製專屬廣播稿。

職涯體驗營帶小朋友到台北市立動物園，結合集團「台灣原生動物守護計畫」參觀動物園石虎館，認識台灣珍貴的原生動物石虎，傳達石虎保育的重要性。

和泰集團「原夢國家隊」珍惜這片土地上美好的聲音，將持續陪伴嘉興國小及桃山國小合唱團，在長期的公益投入下，孩子們在成長路上有更多不一樣的體驗跟機會，擁有飛得更高的勇氣，幫助每位有天賦及才華的小朋友能夠懷抱夢想，綻放光芒，邁向更遼闊的世界