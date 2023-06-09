泰山經營權之爭／劉偉龍當選、詹景超不退 泰山董座鬧雙包

泰山股臨會選出新任董事，龍邦拿下經營權後昨舉行首次董事會，原公司派詹家認為改選無效，拒絕提供開會場地，新任董事被迫在電梯口舉行開會，選出龍邦董事長劉偉龍為新任泰山董座。原董事長詹景超則表示，相關法律訴訟仍在進行，「在公司變更登記前，我仍是合法董事長」。

泰山經營權之爭並未因為股臨會選出新董事而落幕，如今反而出現「一間泰山、兩個董事長」的情況。對於泰山董座鬧雙包，經濟部商業司官員昨天傍晚表示，目前仍未收到有關泰山變更公司登記的文件，但依照流程，收到文件之後則要看內容、是否需要補正，若一切正常，收件後幾天內就可完成；至於進行中的法律訴訟若有結果，則會再依照判決進行處理。

持有泰山逾過半股權的龍邦五月底召集股東臨時會，拿下四席董事、一席獨立董事的過半席次，詹家僅拿下二董一獨，劉偉龍以最高票董事身分召開董事會。但詹景超則主張選舉無效，除了走法律流程外，更下令員工居家上班，公司大門關閉，以不提供會議場地方式技術性干擾昨天的董事會。

不過，龍邦有備而來，劉偉龍一早就到泰山公司，揚言進不了門就在門口開會，同時自備桌椅並找來大批工作人員，加上泰山也有「自發性」的員工到場舉牌，小小的電梯口擠了數十人，還有泰山員工更掀翻桌子、對在場工作人員大聲咆哮意圖阻擾會議進行，但仍未阻礙董事會進行。

代表泰山原經營團隊的董事陳諾樺、王添盛與獨董黃慧萍昨都未出席，代表龍邦的董事劉煌基提名劉偉龍擔任董事長，獲六位出席董事全票通過當選。劉偉龍表示，接下來會進行公司變更登記，有關公司大小章等情事一切依法辦理，至於總經理人事會在六月十六日第二次董事會進行派任。

法界人士指出，只要經濟部同意變更公司登記，董事長鬧雙包的問題就可以化解，即使原董事長不願交接大小章，也不妨礙交接。

對於外界關切的現金股利配發問題，劉偉龍指出，「目前帳上現金沒有明確資料，現金有限無法發放股利，會將新資料交給董事們討論。」他也說，詹景超惡意阻撓新董事會執行職務，不惜觸犯強制罪等刑事罪嫌，也要鞏固其違法董事長職位，惡形惡狀實已天怒人怨、人神共憤。

詹景超則回應，目前除了董事選舉無效的法律訴訟，也聲請假處分禁止新任董事行使職權，而法院會在十九日開庭，等候法院裁決，對於假處分會打到底。