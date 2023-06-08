「竹慶筑光」均質4房 擁學區、商圈及生活機能優勢
新竹市由於開發得早，建地十分難尋。想在市中心精華地段置產，便成為資產鍍金的優質保證。「竹慶筑光」，座落經國路和平路，位居竹光國中首排稀有區段。更擁有城心宅難得的舒心景觀、寬闊棟距等優質條件，瞄準理性置產的科技人市場。
新竹市是個小而美的都會型城市，由於清朝時先民開墾得早，竹塹城建城已擁有近300歷史。人文薈萃造就了清華、陽明交通大學、工研院及新竹科學園區的聚集，以及高學歷、高所得人口和全國第一的家戶連網率，形成文化科技城的幸福藍圖。
新竹市區早期的透天厝及老公寓林立，竹光國中生活圈內以首購族占大宗，約占70%。主要是外地來新竹就業的竹科從業人員，偏好選擇有管理員的新大樓。
成立25年的竹慶建設挑地精準，「竹慶筑光」過馬路即可抵達竹光國中，學子無需早起趕上學，重視學區的家長安心不少。步行5分鐘到竹光國民運動中心，不必花時間找停車位，深受有運動習慣購屋族青睞。無論是赴新竹大遠百、棒球場、巨城購物中心，乃至於湳雅大潤發、大魯閣湳雅廣場等消費、休閒，都十分便利。經由茄苳景觀大道，亦可快速連結北二高茄苳交流道。
與甲級營造團隊欣合營造興同打造「竹慶筑光」，採均質4房的規劃、6米4客餐廳面寬、2米4雙排櫃廚房、4米2後陽台大實用，主臥四件式衛浴、次臥亦有3米3空間，總價2,388萬起。
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