泰山混亂中開董事會改選 新公司派劉偉龍任董座

泰山今（8）日召開董事會改選，不過泰山詹家將公司大門深鎖，不讓新任公司派龍邦董事進入，詹家三席董事全數未到。龍邦董事長劉偉龍說，今共有六席董事，包括四席董事和兩席獨董出席，由他高票當選董事長，將辦理公司負責人變更，並更換公司章，接下來是派任總經理。

而外界質疑，泰山新任公司派無食品專業人士，不過與泰山詹晉嘉合作確定，劉偉龍表示，將組成最堅強團隊，請大家拭目以待。

他也表示，泰山因買街口支付有不當花費，導致帳上現金不足，6月16日將再召開董事會進行討論。

5月31日龍邦以過半股權召開股東臨時會改選，泰山確定變天，今召開董事會改選董事長，只是泰山公司大門深鎖，劉偉龍與其他新公司派董事只能在電梯口召開董事會改選。

新公司派有超過三分之二席次，包括四席董事有劉偉龍、劉煌基、楊文慶、韓泰生（沒出席，由劉偉龍代表）加上一席獨董蕭勝賢，以及詹晉嘉派一席獨董陳威宇。

劉偉龍現場打給泰山詹家三位董事，僅王添盛接電話，他表示，人在台中，且前一天看到公司發新聞稿，認為董事會不會召開；最後宣布由劉偉龍以六票最高票擔任泰山董事長。

泰山公司電梯口，有泰山員工高舉「安心上班」、「我愛泰山」等字樣，現場混亂。

劉偉龍選後受訪表示，對於泰山詹家做了很多違法亂紀的事，包括購買街口支付的不當花費，導致泰山帳上現金有限，已經收集資料，將在6月16日召開董事會進行討論，會先辦理泰山公司負責人變更，並更換公司章，接下來是派任總經理。