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泰山混亂中開董事會改選 新公司派劉偉龍任董座

經濟日報／ 記者何秀玲宋健生／台北即時報導
泰山今（8）召開董事會改選，不過泰山詹家將公司大門深鎖；電梯口有泰山員工高舉「安心上班」、「我愛泰山」等字樣，現場混亂。記者何秀玲／攝影
泰山今（8）召開董事會改選，不過泰山詹家將公司大門深鎖；電梯口有泰山員工高舉「安心上班」、「我愛泰山」等字樣，現場混亂。記者何秀玲／攝影

泰山今（8）日召開董事會改選，不過泰山詹家將公司大門深鎖，不讓新任公司派龍邦董事進入，詹家三席董事全數未到。龍邦董事長劉偉龍說，今共有六席董事，包括四席董事和兩席獨董出席，由他高票當選董事長，將辦理公司負責人變更，並更換公司章，接下來是派任總經理。

而外界質疑，泰山新任公司派無食品專業人士，不過與泰山詹晉嘉合作確定，劉偉龍表示，將組成最堅強團隊，請大家拭目以待。

他也表示，泰山因買街口支付有不當花費，導致帳上現金不足，6月16日將再召開董事會進行討論。

5月31日龍邦以過半股權召開股東臨時會改選，泰山確定變天，今召開董事會改選董事長，只是泰山公司大門深鎖，劉偉龍與其他新公司派董事只能在電梯口召開董事會改選。

新公司派有超過三分之二席次，包括四席董事有劉偉龍、劉煌基、楊文慶、韓泰生（沒出席，由劉偉龍代表）加上一席獨董蕭勝賢，以及詹晉嘉派一席獨董陳威宇。

劉偉龍現場打給泰山詹家三位董事，僅王添盛接電話，他表示，人在台中，且前一天看到公司發新聞稿，認為董事會不會召開；最後宣布由劉偉龍以六票最高票擔任泰山董事長。

泰山公司電梯口，有泰山員工高舉「安心上班」、「我愛泰山」等字樣，現場混亂。

劉偉龍選後受訪表示，對於泰山詹家做了很多違法亂紀的事，包括購買街口支付的不當花費，導致泰山帳上現金有限，已經收集資料，將在6月16日召開董事會進行討論，會先辦理泰山公司負責人變更，並更換公司章，接下來是派任總經理。

至於昨（7）日泰山詹家提出五點聲明，本月將會開庭，劉偉龍說，今天是合法召開董事會，詹家要如何主張，應該是去法院主張。外界質疑新任公司派龍邦無食品產業專業人士，未來是否與詹晉嘉合作，劉偉龍僅表示，口袋名單中有很多專業人選，請大家「拭目以待」。

泰山今（8）召開董事會改選，新任公司派龍邦董事長劉偉龍高票擔任董事長在選後受訪。記者宋健生／攝影
泰山今（8）召開董事會改選，新任公司派龍邦董事長劉偉龍高票擔任董事長在選後受訪。記者宋健生／攝影

泰山 街口支付

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