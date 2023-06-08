北台灣新建案總價最低10區曝光 這區今年入手便宜近200萬

住展雜誌統計，今年1月至5月底，北台灣各縣市行政區新成屋、預售屋新建案平均每戶總價（以開價計算）最低前十名，依序為冬山、羅東、三星、大溪、員山、礁溪、五結、新豐、壯圍、觀音。之中以宜蘭冬山的新建案最容易入手，平均每戶總價僅637.3萬元。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖說近期不少新建案壓縮坪數控制總價帶，但因房價僵在近年高點，新建案平均每戶總價能低於一千萬元的區域減少中，如今民眾想用一千萬元內的預算在北台灣買到新建案，只能往宜蘭及桃竹外圍區域尋找。

今年前5月，北台灣新成屋、預售屋建案平均每戶總價最低的區域是宜蘭冬山，平均每戶總價僅637.3萬元，且與去年同期相較，每戶總價減少近200萬元，減幅約23.8%。

排行第二的羅東，因市區生活機能較完善、剛性需求穩定及新供給稀缺等因素，近年新建案房價已達3字頭，為宜蘭地區最高檔。

成采錡表示，冬山新建案平均每戶總價能成為目前北台灣最低，一是區域行情還在2字頭，二是區內公寓、透天產品持續吹小宅風，以相對低總價吸引在地及鄰區的首購買盤。