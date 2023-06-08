平均地權條例修正案7/1上路 代銷：這種房型最保值

政府防炒房，平均地權條例修正案7月1日上路，首重禁止預售屋換約轉售。中華民國不動產代銷公會理事長謝坤成說，台中2房預售屋湧現賣壓，紅極一時的換約轉售、團購炒作，7月以後都將成為過去式，房市將回歸剛需基本面，尤以受自住客青睬的3房產品最保值。

謝坤成建議，首購族與換屋族，未來35坪到40坪3房產品最適居、也最保值；此外，不少建商順勢推出優付方案，消費者可以針對區段、坪數，以及付款能力等，選擇適合的建案。

元宏不動產加值服務平台資料顯示，房市利空已逐漸淡化，台中預售屋轉約待售量從去年12月的7507戶，降至目前的6523戶；然而，2房預售屋換約待售量仍然高居不下、達2714戶，約占41.6%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，過去台中2房產品因低總價、轉手容易、資金回收快，成為預售市場的新寵，但房市轉冷及打炒房政策，讓投資客心態鬆動，使得2房產品出現明顯拋售潮。

謝坤成說，過去台中房市流行投資2房，他見過最誇張是同一物件在成屋前被轉手7次，當時投資氛圍濃厚，連建商也搶蓋，導致2房產品充斥市場，賣壓大。不過，目前房市氛圍已不利於短期投資，加上內政部日前說明預售屋及新建成屋換約審核時表示，「除因發生不可預期的重大變故而確有轉售的必要者，否則民眾簽約繳款後不得轉售。」也意味著房地產新時代即將來臨。

他指出，平均地權條例修正案7月上路後，可預見投資客暫時觀望、收手，買房以自住、換屋的剛需客層，以及長期投資置產或收租者為主。尤其適合小家庭居住的3房產品空間舒適、好規劃，滿足家庭成員需求，因此未來轉手仍受青睞。