性能跑車夯 TOYOTA GR 第二屆 GR Fan Festival 人氣旺

性能跑車銷售夯，TOYOTA的GR的三款車，今年大概可交車量大約是近千台左右，體驗TOYOTA GR極致性能魅力，第二屆GR Fan Festival賽道體驗熱血落幕，即使不是TOYOTA GR車主，GR粉絲也能在專業教練團帶領之下，在賽道上盡情駕駛GR SUPRA、GR86兩台高性能車款，在車手教練團隊專業、安全地指導下，充分地感受到承襲賽道DNA的GR性能魅力。

為競技而生的TOYOTA GAZOO Racing，「賽道」絕對是展現強勢性能的最佳舞台，和泰汽車特別在今年5月30日至6月2日在台中麗寶賽車場舉辦第二屆「2023 GR Fan Festival」賽道體驗活動，除了讓更多車迷有機會在賽道上體驗GR車款，還特別為GR車主規劃專屬活動。

本活動首次為GR車主量身打造「GR Masterclass」，GR車主除了可以親自駕駛GR全系列車款，深度體驗GR品牌精神與極致性能，同時也能在專業教練的指導下，在賽道上駕駛自己擁有的GR車款，透過專業數據分析找出更適合自己車款的駕駛方式，提升車輛的操控性和性能表現。