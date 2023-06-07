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性能跑車夯 TOYOTA GR 第二屆 GR Fan Festival 人氣旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
賽車模擬器體驗。業者提供
賽車模擬器體驗。業者提供

性能跑車銷售夯，TOYOTA的GR的三款車，今年大概可交車量大約是近千台左右，體驗TOYOTA GR極致性能魅力，第二屆GR Fan Festival賽道體驗熱血落幕，即使不是TOYOTA GR車主，GR粉絲也能在專業教練團帶領之下，在賽道上盡情駕駛GR SUPRA、GR86兩台高性能車款，在車手教練團隊專業、安全地指導下，充分地感受到承襲賽道DNA的GR性能魅力。

為競技而生的TOYOTA GAZOO Racing，「賽道」絕對是展現強勢性能的最佳舞台，和泰汽車特別在今年5月30日至6月2日在台中麗寶賽車場舉辦第二屆「2023 GR Fan Festival」賽道體驗活動，除了讓更多車迷有機會在賽道上體驗GR車款，還特別為GR車主規劃專屬活動。

本活動首次為GR車主量身打造「GR Masterclass」，GR車主除了可以親自駕駛GR全系列車款，深度體驗GR品牌精神與極致性能，同時也能在專業教練的指導下，在賽道上駕駛自己擁有的GR車款，透過專業數據分析找出更適合自己車款的駕駛方式，提升車輛的操控性和性能表現。

TOYOTA指出，活動中也特別設計「賽車模擬器」及「Autocross繞錐體驗」，前者利用模擬器接近實車操控的特性，再配合方向盤、排檔桿或是排檔撥片、加速、剎車，到離合器踏板之間精確地協調運作，學習攻彎的最佳路線、賽車速度等，後者則是駕駛著承襲WRC世界拉力錦標賽的GR YARIS，靈巧的車身搭配上其俐落的操控表現，以及GR-FOUR四輪傳動的強大抓地力，完全考驗參加者對於車輛操駕技巧與反應能力。

GR Masterclass車主體驗活動中，TOYOTA GR團隊特別於GR車主的愛車中裝設GRS紀錄器，再由專業教練協助分析車主駕駛模式後提供優化建議。業者提供
GR Masterclass車主體驗活動中，TOYOTA GR團隊特別於GR車主的愛車中裝設GRS紀錄器，再由專業教練協助分析車主駕駛模式後提供優化建議。業者提供
TOYOTA車輛營業本部 劉傳宏本部長（中間右）、韓志剛協理（中間左）及專業教練團隊於賽道龍門前合影。業者提供
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【Autocross繞錐體驗】讓學員們體驗透過油門、煞車、甚至是轉向角度的精準掌控。業者提供
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車手 跑車

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