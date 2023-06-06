現金股息創新猷！汎銓股東會通過每股配發5.5元 下半年營運蓄勢待發

材料分析（MA）大廠汎銓（6830)今日舉行2023年股東常會，由董事長柳紀綸主持，全體股東出席率高達81％之支持，會中承認2022年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2022年度盈餘分配案，2022年配發每股5.5元現金股利，創歷年配息新高，現金配發率達82.46％。

汎銓2022年全年合併營收達新17.26億元、稅前盈餘3.72億元、稅後純益2.88億元、每股純益6.67元，2022年全年營收、獲利雙雙締造歷年新高。

汎銓專注深耕MA業務，除截至2022年底已取得多項重要材料分析發明專利，墊高汎銓於MA市場業務、技術競爭高牆，隨著半導體相關客戶材料分析委案熱絡，加上持續優化檢測分析工法效率，挹注2022年整體毛利率達40.25％，並創歷年新高記錄。

展望2023年營運，公司好客戶對於旗下MA委案需求仍遠高公司整體分析服務量能，有助於創造整體營運良好成長態勢，且汎銓已啟動擴大MA業務版圖計畫，包括截至目前兩岸地區合計員工人數已逾520人，隨著採購新進分析設備自第二季末起陸續到位，將拉升兩岸材料分析(MA)產能，有望帶動未來營運穩健成長態勢。

汎銓秉持材料分析技術領航者之定位，已擘畫未來十年成長計畫，今天的董事會也通過台元科技園區預售廠辦購置案，交易價格為4.18億元，取得總建物面積逾1,500坪(含車位)，為目前現有單一廠區最大面積，並為未來十年MA產能擴增場地預作準備，亦凸顯汎銓有信心擴大材料分析市場占有率之目標，並戮力創造未來中長期營運良好發展前景。