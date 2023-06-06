快訊

午後雷陣雨來了！ 北北基等15縣市大雨特報

1圖看蘋果最新3款Mac「舊換新」名單！這款免費換15吋Macbook Air還多賺8400元

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

智齡科技完成1.5億募資 嘉泥、緯創、聯合報參與投資

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全台最大智慧照護科技公司智齡科技今（6）日宣布，完成新台幣1.5億元pre-B輪募資。本輪投資人中，嘉新水泥（1103）、緯創資通（3231）以及達盈管顧皆為第二次加碼投資；新投資人包括聯合報、專注AI及數位科技應用投資的彰能資本。

智齡科技表示，該公司在國內智慧照護科技市場佔有率逾30%，企業總部位於台灣台北，擁有南台灣(嘉義)辦公室、北美子公司、新加坡子公司、日本及海外業務據點，擁有100位跨領域國際人才。 經過十年耕耘，已跨足長照、日照、居家、醫療及智慧照護空間。服務的健康照護機構、長輩、家人、產業夥伴已超過數萬人。

智齡科技表示，高齡照護產業被視為第二個「護國神山」，近年有不少公司投入健康及醫療新創，源自台大科技部計畫的智齡科技從照護切入，首輪增資由達盈管顧領投，並帶進國發基金資金，A輪募資新台幣1.95億元，加入本次pre-B輪募資新台幣1.5億元後，智齡科技總募資金額新台幣5.2億元。

智齡科技自2018商轉成立後，為住宿式機構設計的「住宿型照護管理解決方案」於2019年上市，其後兩年時間分別推出為日照中心之「日照管理解決方案」，及居服單位的「居服管理解決方案」總計共三項解決方案。截至2022年底，共取得27項設計及發明專利與商標，主力產品之一的「AI智慧量測推車（VitalTrolley）」更通過台灣、美國、加拿大等多國專利。訂購式服務SaaS（Software as a Service）軟體平台以每床使用方式計費，智齡科技每年營業額年成長率均以300%高速成長，2022年4月智齡科技市場佔有率躍升逾30%，成為智慧照護領頭羊。

在北美市場，智齡科技與北美市佔率第一、服務超過2萬間長照機構的照護系統 PointClickCare (PCC) 建立了合作關係。2022年年底正式進入市場，在三個月內成功獲得北美25間長照機構客戶簽約青睞；在日本，智齡則與有規模的上市公司洽談經銷代理合作，結合日本當地企業的銷售管道，快速進入市場。

智齡科技表示，目前抓緊照護最核心的需求，專注在照護紀錄、異常狀況警示、協助跨專業溝通、家屬聯繫等科技，讓產品及服務在國際市場能夠快速落地，目標2024年海外營收超過新台幣1億元。

智齡科技創辦人暨執行長康仕仲表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，而北美、日本近年在長照市場上也是持續尋求更創新的技術來提升照護品質。他認為，在思考整個產業時，必須以生態系的方向出發。智齡科技將持續邀集對高齡健康福祉有相同願景的投資人加入B輪募資；未來也將持續與優秀的長照及跨領域夥伴，以異業結盟合作或併購的方式，擴大規模一同打造智慧照顧生態圈。

長照 募資

延伸閱讀

嘉義縣長照業務如多頭馬車？民代提議設「長照中心」

台中豐富專案招商成功 55億蓋亞大豐原分院及長照機構

代工業務受創！繼泰州廠關閉後 傳緯創崑山廠也將逐步關閉

外資加碼面板、金融股 賣超緯創與投信土洋對作

相關新聞

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇：最難服務環節是魚子醬

全球僅20多家航空有頭等艙，台灣更是多年未見，星宇在空巴A350重現頭等艙，首航北美4個座位都賣掉。空服員與乘客比1比2，來回逾44萬票價背後，有哪些服務祕訣？

國巨股東會 董座陳泰銘看景氣 估被動元件產業還要修正兩季度

被動元件大廠國巨（2327）今（6）日舉行股東會，董事長陳泰銘釋出最新的市況看法說，產業景氣現在應該是在谷底盤旋，比較像...

物價愈來愈高 超過4成卡戶將選7個月以上分期付款

物價愈來愈高，使信用卡戶分期時間越拉越長。根據國際發卡組織萬事達卡的最新調查發現，台灣消費者物價指數漲幅創下14年新高的...

今年逾160場會展活動在台北 觀傳局以健全環境迎國內外商務客

全球疫情趨緩，台灣在去（2022）年10月國境解封後，會議展覽等商務活動紛紛恢復舉辦。台北市觀光傳播局統計，今年度將有超...

冷氣空調類需求漲7倍 儘管月入10萬仍無師傅做

天氣風險公司數據顯示，今年5月平地均溫為31.5℃，可謂「20年以來最熱的5月」。如夏季般的高溫提早來襲，不少家庭紛開啟...

和潤電能全新品牌EVRun 首座電動車超級充電站啟用

和潤電能首座DC超充據點「EVRun士林電動車超級充電站」啟用，董事長劉源森表示，這是和潤電能的第一個超級快充站，也是第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦