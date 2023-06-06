東聯配發現金股利0.2元 四特殊工場投產、營運可優於去年

遠東集團第二場股東會今（6）日由東聯化學（1710）接棒。東聯去（111）年EPS 0.04元，今日股東會通過每股配發0.2元現金股利。因受俄烏戰爭、中國封控、全球通膨總體經濟影響，導致主要產品乙二醇價格疲弱不振，幸虧近年持續開發高值化及綠色環保產品競爭優勢，整體營運得以維持損益兩平，今年營運可望較去年成長。

東聯董事長徐旭東表示，受到市場供需的問題，東聯近年不斷地調整，現在已經不只是乙烯廠而已，同時也是氣體廠、特用化學品（EOD）廠。並強調，企業ESG、減碳是相當重要的，這不僅需要長期做的，也是東聯經營的重點之。

東聯總經理蔡錫津指出，東聯近年整合技術與研發，改善產品品質，提高製程效率，降低產品單位成本。提升環氧乙烷衍生物生產比重，以降低乙二醇波動對營運影響，往高值化產品方向邁進，並且積極發展二氧化碳捕捉再利用相關產品。今年可望較去年成長。

蔡錫津表示，今年有四個特殊工場開工，對於東聯未來的營運有很大的幫助。首先是「半導體級二氧化碳工場」，可生產純度等級達99.99999%的 CO2，可供應5奈米、3奈米等先進製程需求。其次則是「聚碳酸酯二元醇（PCDL）」工場，可及環保型水泥減水劑等二氧化碳碳基產品。

此外，還有「環氧烷衍生物工場」，用以製造特用化學品，提供配方與客製化產品，如聚醚胺（PEA）能強化塑化產品韌性，下游主要市場為風力發電之複合材料樹脂。最後則是「乙烯胺（EDA）工場」除運用在環氧樹脂的硬化劑外，陸續開發生產各類含「胺」基的化學品，以為良好之碳捕捉系統（CCU）之各類溶劑。

蔡錫津指出，上述各產品、工場均已量產中，品質符合客戶應用，各系列品項逐步供應市場需求，加大挹注公司獲利。