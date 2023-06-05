高雄好市多擴展 亞洲新灣區發展亮點一次看

全台首家「好市多」將遷入東南水泥（1110）位於高雄亞灣80期萬坪基地，不但營運規模擴大，更引進最新的業態，為高雄亞洲新灣區發展注入新契機。

法人指出，臨近的國揚（2505）、國城、興富發（2542）特貿三開發區高度受惠，亞灣區前景展望更上層樓。

上市建商主管說，東南水泥持股51％的子公司東南米樂，承租東南水泥位於亞灣的80期16,130坪土地，其中的A區約1萬坪將出租給好市多興建亞洲旗艦店，全案已進入高雄都市設計幹事會審查「幾乎已確定」。

上市建商主管表示，高雄好市多是全台灣第一家，隨著租約即將到期，遷入亞灣新址後規劃興建地上4層賣場、樓高18.5公尺，基地面積約1萬坪，同時附設加油站，將是全球最新一代的好市多，對高雄甚至全台灣零售業都有激勵啟發效果。

由於此處基地位於中鋼（2002）總部大樓對面，緊鄰高雄軟體園區，一旁就是總投資額達750億元的亞灣特貿三，號稱國內史上規模最大公辦都更案，其三家得標商分別是國城建設及高興昌鋼鐵組成的智匯方舟聯盟，以及國揚集團與興富發集團等，三家「都是一方之霸」。

上市建商主管說，特貿三開發主要以商辦與集合住宅為主，最新一代的好市多入駐，剛好提供零售業商機及人流，為特貿三帶來畫龍點睛效果，國揚、國城、興富發堪稱是最直接受惠者。

據了解，為促進亞灣區發展，特貿三得標廠商之一的智匯方舟聯盟已經委託國際建築大師安藤忠雄親自操刀設計，被形容為「一次到位、攻上建築美學最高點」，為港都房地產市場投下震撼彈，

智匯方舟聯盟董事長洪士庭指出，全案是原汁原味的安藤作品，不僅建築外觀，公設空間、景觀燈光甚至軟裝家具，也是由安藤忠雄一手包辦設計，是真正的大師作品，絕對不是掛名而已。更重要的是，本案將是安藤忠雄「全球唯一」住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案，在高雄亞灣共同創造公辦都更的最新高度。