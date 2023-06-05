國泰貨運榮獲《ATW》 第49屆航空業界成就獎

國泰貨運在航空運輸業界雜誌《Air Transport World》（ATW ）上星期於伊斯坦堡舉行的第49屆航空業界成就獎頒獎晚宴上，領取「年度貨運航空公司」獎項。獎項深受業界推崇，表揚國泰貨運在2022年克服重大營運挑戰，保持業務增長、積極投資、改革創新，並矢志成為全球首屈一指以客為先的航空貨運服務品牌。

所有得獎者均由包括《ATW》、《Routes》、《Aviation Week》及航空業界資訊媒體CAPA的編輯及分析員組成的評審團選出，表揚在不同領域中表現傑出的航空公司。得獎名單已於今年年初公布，獲獎航空公司代表於6月2日星期五頒獎晚宴中領取獎項及接受同業祝賀。

《ATW》總編輯Karen Walker談及今年的得獎者時表示：「最終入圍的公司均顯現出航空運輸業在不同領域的復常勁道，而亞太區航空公司的復甦更令人深感鼓舞。」

評審團指出，儘管國泰貨運面對嚴格的防疫限制，依然能靈活應變，推動創新及保持增長動力。公司重新設計「優先運送」方案，並推出革新的「國泰—醫藥品運送」方案以滿足客戶需求，同時持續將營運流程及服務數碼化，包括推出數碼訂艙平台「訂艙易」。此外，國泰又把「飛向更藍天」碳抵銷計劃延伸至貨運業務範疇，以及在香港總部的國泰航空貨運站開設專用貨運設施——醫藥品處理中心。

國泰貨運董事歐永棠說：「我們很榮幸獲頒殊榮，得到眾多業內專家的肯定，在此向《Air Transport World》衷心致謝。這個獎項反映國泰貨運的環球團隊精益求精，積極回應客戶所需，並以全力以赴的精神提供優秀的專業服務。今年，我們再接再厲推出『國泰—郵件運送』，讓郵政客戶享有更高貨運透明度，並率先於大灣區的延伸總部推行商業多式聯運貨運服務，為首家在東莞『香港國際機場物流園』接收貨物，再以貨船運至香港的貨運商。」

「我們的付出能得到大家肯定，對此我深感欣慰，這印證國泰貨運團隊每位成員，包括機師、規劃以至工程部門所有同事的努力，大家齊心協力，推動國泰實現成為全球首屈一指以客為先航空貨運服務品牌的目標。」

貨運服務總經理劉爾修代表國泰貨運領取獎項時表示：「獲頒業界殊榮令我們對國泰貨運業務發展方向更添信心。我們致力投資發展較同業更優勝的獨特服務已見到成果，充分印證國泰環球貨運團隊的努力和決心。香港已全面重新開放，現能保持第一貨運樞紐的地位，更是錦上添花。我們最近亦重塑國泰貨運品牌，讓我們穩佔優勢。」

自今年春季公布獎項結果後，國際航空運輸協會（IATA）亦宣布國泰貨運為2024年世界貨運研討會的主辦航空公司，屆時全球各地的空運專才將會聚首一堂，共同商討業界在科技創新、保安與清關、貨運業務及可持續發展等範疇上的最新發展趨勢、挑戰及機遇。