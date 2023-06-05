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經營權之爭未落幕 龍邦、泰山持續互控

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

泰山股臨會剛落幕，龍邦成功踢走公司派詹家獲得經營權，但公司派不願認輸，聲請假處分禁止新任董事行使職權外，還提告董事選舉無效。對此，龍邦董事長劉偉龍表示，強調全體董事已合法改選且即行就任，前董事長詹景超也當然解任；第一次董事會將於6月8日召開，推選出新任的董事長。

劉偉龍也向前董事長詹景超表示，泰山是公開發行的上市公司，屬於全體股東，絕對不是「一人公司」，用各種藉口理由意圖繼續霸佔董事長職位，不遵守所有股東在股臨會的決議，是藐視法律，更因為一己之私而傷害泰山公司。

而泰山也指控，股臨會當日出現幽靈選票，但負責股臨會的股務代理機構國票證券則強調，計票系統出席股數之加總欄位當日發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，不及更正，但經當日覆核驗算後，確認最終出席股數為427666856股，有關市場指稱本次股臨會因出席股數有誤，有作票、灌票之情形云云，均非事實。

而泰山今日再控，依據公開發行股票公司股務處理準則第46條之6規定，股東會開會前，股務機構應採取一系列統計驗證程序，所謂之系統錯誤，已不可能。

泰山也說，股臨會當日出席股數，經過至少三次之統計，而有三次之公告，結果每次均出錯，又出現在此次經營權有爭議之股東臨時會，絕非尋常，且當日董事選舉，原定30分鐘投票時間，本屬充裕，現場投票也已經完成，卻於投票時間截止前，又刻意延長30分鐘，龍邦公司及國票證券極有可能運用延長時間，額外進行配票及灌票作業。

泰山表示，所謂「計票系統之錯誤僅涉及出席股數之加總欄位」云云，應是在指涉計算機加法功能出現錯誤，此等天馬行空之推託之辭，完全顛覆當代社會之理性想像，恐怕也只有龍邦與國票證這種「奇葩」組合才會發生。

泰山更說，龍邦公司與國票證券將此次股務弊端，推給系統錯誤，敗壞社會群體對系統長期建立之信賴，危害投資大眾對資本市場透明公平之期待，促使爾後股東會反覆人工驗算之需求，製造巨大之社會成本，至為可惡。

泰山 股東會 投票

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