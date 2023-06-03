航空業綠色商戰開打 華航、長榮航搶攻三大商機

航空業綠色商機開打，華航（2610）、長榮航搶攻綠色金融、綠色機票還有綠色投資三大商機，華航、長榮航今年開始使用永續航空燃油（SAF），隨著華航、長榮航推動ESG全面開跑，搶客戶、搶資金、吸引外資投資目光的ESG策略布局全面開打。

華航、長榮航可以說是走在ESG時代推動的前端，兩家今年已開始添加永續航空燃油、朝淨零碳排目標邁進，進一步強化全球競爭力。華航成為國內第一家添加10% SAF載客飛行的「永續示範航班」；長榮航空第8架787－10客機首航空機返台，特別添加30%的永續航空燃油，飛航時間約17小時。

使用永續航空燃油（SAF）是航空產業最關鍵的減碳做法之一，其較一般航空燃油減少約8成碳排放量，現階段全球永續航空燃油產量有限，且價格約為一般航空燃油的4倍。

法人表示，千萬不要小看ESG的推動，航空業是全球型的企業，ESG推動的成果將直接影響到全球競爭力；簡單的說，包括機隊及各種貸款的綠色金融評估，消費者買票未來也可能需要綠色憑證，還有許多大型的法人機構在投資時，也要考量ESG推動選擇綠色投資。

華航去年在全球航空業不斷競逐下，拿下道瓊永續指數（DJSI）全球第一名，今年推動ESG的腳步不斷前進，成為國內第一架添加10% SAF載客飛行的「永續示範航班」，從新加坡飛回台灣推估減少8%碳排放量，更寫下全機過半數旅客享用低碳蔬食餐點的創新紀錄，用行動來朝著淨零碳排目標挺進。

華航現正積極進行機隊汰舊換新計畫，新型航機節油效益顯著，有效減少碳排及友善環境，朝 2050 淨零碳排目標邁進；自 2021 年起引進 25 架 A321neo 新世代窄體客機，目前已交付 10 架，預計 2026 年引進完畢；另規劃於 2025至2028年陸續引進24架787－9新廣體客機，派飛區域、紐澳及長程航線。貨機部分接連引進10架777F，目前已交機6架，預計2024年全數交付完畢。

長榮航空第8架787－10客機為全球首架星空聯盟塗裝的波音787－10客機，首航空機返台添加特別添加30%的永續航空燃油，飛航時間約17小時，特別添加30%的永續航空燃油，可以減少約70,000公斤碳排放量，本航班為長榮航空首度執行永續航空燃油飛行作業，也是國籍航空添加比例最高的航班，象徵長榮航空邁向淨零碳排放的決心，未來也會持續關注永續航空燃油以及再生能源的發展趨勢，規劃短、中、長期使用目標，攜手供應鏈夥伴共同達成永續飛航的目標。

法人表示，ESG「環境保護（Environment）」、「社會責任（Social）」與「公司治理（Governance）」已成為全球企業重要任務，ESG不在是口號而是要看到實質效益，航空雙雄規劃推動各項計畫，強化長期的全球競爭力。