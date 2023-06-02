浩鼎新冠疫苗 BCVax 獲准進行第一期人體臨床試驗
浩鼎（4174）公告旗下新冠肺炎疫苗BCVax通過台灣衛福部食藥署（TFDA）審查，獲准進行第一期人體臨床試驗。浩鼎表示，該人體試驗預計2024年完成，惟實際時程將依執行進度調整。
浩鼎指出，新冠肺炎疫苗BCVax屬於傳統蛋白疫苗，穩定性佳、生產技術成熟、冷鏈門檻低，便於保存、輸送，有益於疫苗普及；其是利用Delta棘蛋白抗原搭配微奈米皂素製成的佐劑，可同時對多種新冠變種病毒株引發中和抗體效果。在獲食藥署核准通過後，將規劃進行第一期人體臨床試驗，惟本公司將評估疫情發展趨勢，對BCVax開發採取彈性調整策略。
根據世衛組織發布的「2022年全球疫苗市場報告」，全球2021年新冠肺炎疫苗市場規模為990億美元；惟本公司研發的新冠肺炎疫苗BCVax尚處於臨床試驗階段，將評估疫情發展趨勢，對BCVax開發採取彈性調整策略。
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