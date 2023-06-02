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華固建設砸逾10億元 拿下14期重劃區1,450坪地

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

華固建設（2548）今（2）日公告以總價10.44億元購入台中14期重劃區內1,450.25坪地，換算每坪土地成交價為72萬元，拿下台中第二筆土地開發案。

華固建設總經理洪嘉昇指出，今日取得土地目前規劃推出住宅大樓案，為32~45坪產品，總銷初估35億元，最快明年第3季推出；加計2021年華固建設以總價28.8億元拿下正對水湳經貿園區第一排3,243.44坪土地，總計華固建設近兩年已砸近40億元在台中獵地。

洪嘉昇強調，14期重劃區走路到仁美國小不到10分鐘，開車到馬禮遜美國學校、松竹國小僅五分鐘，且六分鐘就到衛道中學、普林斯頓國小。

不僅學區優良，洪嘉昇強調，今日取得近1,500坪地正對2萬坪公園綠地第一排，且開車到水湳生態公園僅六分鐘，還擁有頭家、崇德、水湳等三大商圈，未來開車僅四分鐘也有漢神百貨、八分鐘也能到好市多量販店。交通上開車四分鐘可上74快速道路，並能連接國道一號等，重劃區未來可期性相當高。

華固 重劃區

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