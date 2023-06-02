家樂福6月聯手DITP舉辦泰國食品月 開賣泰國山竹

看好泰國菜在台灣人美食排行前三名，家樂福今（2）日宣布，與台北泰國貿易經濟辦事處與商業處聯手出擊，舉辦「泰金選」食品月活動，首波主打榴槤界愛馬仕高檔美名的「貓山王」每顆重達1.5公斤以上。

出國旅遊潮已來到近三年來的高峰，統計最常到訪的國家，民眾還是最愛亞洲旅遊，在民以食為天的抉擇上，泰國菜一直維持台灣人美食排行前三名，但在機票昂貴假期有限的情況下，飛不出去時，希望能用食物來場泰國旅遊。

即日起至6月30日家樂福全台分店舉辦「泰金選」食品月活動，今日邀台北泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮、商務處處長李凱莉揭開序幕，現場結合4大泰國水果區，包括榴槤島、山竹、椰子、紅毛丹，以及泰國菜實演秀，其中一道超熱門「火山排骨」，肋骨排佈滿青紅辣椒的小山，使用非常泰式的配醬料，吃了會直冒汗的火辣口感，成為實演秀挑戰話題。

家樂福商品部總監黃翠華表示，民眾對泰國美食料理已不陌生，甚至有許多老饕等級的口袋名單，如果還停留在普遍熟悉的泰國進口商品，在目前出國旅遊盛行，民眾接觸的泰國名產也就更深入多元，要產生興趣共鳴必須更專精選品。

這次泰金選別於以往，透過DITP的協助，專攻最頂級的泰國在地名產，也因為商品的稀少與特殊性，能夠做出通路的專業差異化，讓顧客有來賣場彷彿置身在泰國當地市集的感受，即使顧客在家也能輕鬆買到泰國菜的關鍵配材，這也是家樂福今年的目標。

「泰金選」首波強打有著榴槤界愛馬仕高檔美名的「貓山王」，別於以往台灣只能買到馬來西亞冷凍版，這次屬於泰國新種植品種，直接空運來台，口感綿密細緻，甜度香氣均為上乘品，品種極為稀有。

另外，也推出同樣數量稀少的還有「泰國原生老欉榴槤清肉」，如青尼、甲侖、干腰，擁有古老最雋永的香氣，不用剝皮取手可吃的。再來是顧客敲碗已久的「泰國新鮮山竹」，現在6月正是盛產季節，家樂福特別挑選最佳品質，果肉潔白滑嫩清甜多汁，每次上架都銷售一空，特別值得老饕們關注搶購。