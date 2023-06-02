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毅嘉5月營收雙成長 開盤攻漲停創8年新高價

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

電動車概念股表現強勢，毅嘉（2402）以30.7元向上跳空開盤之後，隨即向上攻至漲停版價32.3元，寫下8年來新高價，上漲2.9元、漲幅9.86%，毅嘉表示，整體營運可望在車用客戶需求增溫帶動持續創高，全年度的營運仍將穩健成長。

毅嘉5月營收雙成長，當月營收達到7.03億元，月增加4.17%，與去年同期相比上漲24.54%。

投顧法人表示，短期指數於均線附近整理，投資人可關注旺季、營收向上股；避開短線漲多線型轉弱股，減碼基本面弱勢股。根據經濟日報先前報導，展望第2季，毅嘉表示，雖消費性產品客戶的需求依然較為疲弱，毅嘉整體營運可望在車用客戶需求增溫帶動持續創高，全年度的營運仍將穩健成長。

目前已公布，5月營收雙成長股：毅嘉、永信建、偉全、長聖

電動車概念股：華城、為升、大亞、雙鴻、毅嘉、飛宏、新盛力、建準、偉詮電、華孚

毅嘉 營收

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