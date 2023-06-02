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NISSAN搶攻換買車商機 推出購車二選一方案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
歡慶裕隆日產20周年 限時回饋「NISSAN 豪禮選邊讚」購車優惠。業者提供
歡慶裕隆日產20周年 限時回饋「NISSAN 豪禮選邊讚」購車優惠。業者提供

車市銷售熱度不減，裕日車（2227）代理的NISSAN搶攻換車、買車商機，限時推出「NISSAN 豪禮選邊讚」購車優惠可選「SHARP AIoT空氣清淨機」或「首年丙式車體險+免年度牌燃稅」二選一優惠方案。

國內車市銷售再傳捷報，5月單月新車市場登錄台數達42,478輛，月增11.1%、年增更高達37.4%，寫下18年來同期單月新高紀錄；累計前五個月登錄新車掛牌數為19.24萬輛，年增率13%。

裕隆日產汽車歡慶成立20週年，以滿滿誠意回饋長期支持NISSAN的消費者，自即日起至6月30日止，限時推出「NISSAN 豪禮選邊讚」購車優惠專案，凡於活動期間購買NISSAN指定進口車ALTIMA、NEW JUKE及指定國產車ALL NEW SENTRA、TIIDA、KICKS，即可享「SHARP 智慧美型AIoT空氣清淨機」(型號KC-P80T-W)或「首年丙式車體險+免年度牌燃稅」超值豪禮二選一。

另外，優惠方案還不止，還能再享2萬元配件金、彈性分期輕鬆付、國產車68無限延長保固等多項超值優惠，以及5萬元舊換新優先領，讓消費者輕鬆入主NISSAN優質車款。

NISSAN KICKS持續蟬聯小型跨界休旅銷售冠軍，感謝消費者對NISSAN KICKS的熱愛與肯定，自即日起至6月30日止，入主NISSAN KICKS可享超值舊換新價74.9萬元起。

NISSAN KICKS熱銷冠軍感謝祭好評延續 限時入主超值舊換新價74.9萬元起。業者提供
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國產車 車市

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